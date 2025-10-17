Apple se queda con la Fórmula 1 en Estados Unidos: todas las carreras serán exclusivas de Apple TV

Apple ha dado un golpe sobre la mesa en el terreno del deporte en streaming: la compañía de Cupertino será la nueva y exclusiva socia de retransmisión de la Fórmula 1 en Estados Unidos durante los próximos cinco años. A partir de la temporada 2026, todas las carreras, entrenamientos, clasificaciones y sesiones Sprint se emitirán en Apple TV, consolidando su apuesta por el contenido deportivo premium y la innovación audiovisual.

Una alianza que acelera la estrategia de Apple en el deporte

La palabra clave de esta noticia es Apple TV, que será el nuevo hogar del Gran Circo en Estados Unidos. Este acuerdo no llega de la nada: es la continuación natural del éxito de F1 The Movie, la superproducción de Apple Original Films protagonizada por Brad Pitt que se convirtió en la película deportiva más taquillera de la historia, con más de 629 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Eddy Cue, vicepresidente de Servicios de Apple, lo ha definido como “una oportunidad única para ofrecer una experiencia de primer nivel a los aficionados”. Y no exagera: los suscriptores de Apple TV tendrán acceso completo a todos los eventos del campeonato, mientras que las sesiones de entrenamiento y algunas carreras se ofrecerán gratis a través de la app de Apple TV.

Fórmula 1 en Apple TV: cobertura total y contenido interactivo

El acuerdo no solo implica emitir las carreras. Apple integrará la Fórmula 1 en todo su ecosistema digital: Apple News ofrecerá contenido editorial, Apple Maps mostrará los circuitos y resultados en tiempo real, y Apple Music publicará listas de reproducción oficiales con las canciones más escuchadas en el paddock. Incluso Apple Fitness+ tendrá sesiones de entrenamiento inspiradas en la resistencia de los pilotos.

Además, la app Apple Sports para iPhone incluirá actualizaciones en vivo de cada sesión, con clasificaciones, estadísticas de pilotos y constructores, y widgets interactivos para seguir la acción desde la pantalla de inicio.

F1 TV Premium, integrada en el ecosistema Apple

Los usuarios que ya disfrutan de F1 TV Premium, el servicio oficial de la Fórmula 1, no quedarán fuera: el contenido se integrará dentro de Apple TV y será gratuito para quienes mantengan su suscripción. Así, Apple refuerza su objetivo de reunir todo el entretenimiento deportivo bajo una misma plataforma, del mismo modo que ha hecho con la MLS.

Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1, calificó la asociación como “un paso histórico” que permitirá seguir expandiendo el deporte en el mercado estadounidense, donde la afición se ha disparado en los últimos años. Según datos del Global F1 Fan Survey 2025, el 47% de los nuevos seguidores en EE. UU. tiene entre 18 y 24 años, y más de la mitad son mujeres, un cambio generacional que Apple aspira a consolidar.

Un futuro lleno de velocidad, innovación y espectáculo

Este acuerdo llega en un momento clave para la Fórmula 1, que en 2026 estrenará nueva normativa técnica, motores más sostenibles y nuevos equipos. Coincidiendo con esta “nueva era”, Apple pretende ofrecer una experiencia inmersiva que combine retransmisión 4K, sonido espacial Dolby Atmos y cámaras a bordo con visión 360º para los suscriptores más exigentes.

Apple y Fórmula 1 no han revelado aún los detalles de producción ni los precios de suscripción, pero ambas partes aseguran que el objetivo es ofrecer una experiencia “fan-first”: innovadora, envolvente y diseñada para que cada espectador sienta que está dentro del monoplaza.

Mientras tanto, F1 The Movie, dirigida por Joseph Kosinski y producida por Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton y Brad Pitt, debutará en Apple TV el 12 de diciembre de 2025, antes de que arranque la temporada de emisiones exclusivas.