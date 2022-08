Esta es la mejor app de correo para tu teléfono móvil

Tener el correo electrónico en el móvil es sumamente útil. Tras muchas pruebas y años experimentando diferentes aplicaciones, no cabe duda de que hay una ganadora. Esta es la app Spark, la mejor de todas las que hay actualmente en las tiendas de aplicaciones y que tiene la ventaja de ser totalmente gratuita. En este artículo vas a conocer cuáles son las principales características de la aplicación definitiva de correo electrónico para tu móvil o tablet.

Así es la app Spark

Esta app, que tienes disponible para dispositivos Android y iOS, es para muchos la aplicación definitiva de correo electrónico. Básicamente porque hace de todo, lo realiza muy bien y no tiene ningún tipo de coste.

Lo primero que llama la atención es que puedes configurar todas las cuentas de correo electrónico que quieras y asignarle un nombre y un color, por ejemplo, la personal, la de trabajo, la que utilizas para apuntarte a newsletters. Independientemente del servidor de correo electrónico, todas quedan registradas correctamente, ya que el proceso es extremadamente sencillo.

Spark fue de las primeras apps que introdujo una función que posteriormente han incorporado otros clientes. Hablamos de la de programar un correo electrónico para enviarlo más adelante. Esto permite que, un contacto reciba el correo electrónico en la fecha y hora que indiques sin necesidad de que haya desfase temporal. Es decir, que no lea un correo electrónico a las 10:00 de la noche en el que le das los buenos días

Fuera distracciones

Para quienes trabajan de manera remota y necesitan estar concentrados, esta función es un auténtico lujo. Solamente eres notificado de correos electrónicos importantes. Es decir, no te va a distraer ninguna notificación de un correo de ninguna marca comercial. Una manera de focalizar tu concentración y evitar distracciones.

Encuentra lo que necesitas

Para mí, es una de las opciones que más útil me resulta, dada la gran cantidad de correos que recibo, la opción del buscador me resulta un alivio. Solo debes escribir el nombre de la persona que lo ha mandado, no necesariamente su correo electrónico, y la app Spark te muestra todos los correos electrónicos en todas las carpetas de ese contacto.

Agrupaciones inteligentes

Esta aplicación permite agrupar los correos electrónicos de dos maneras, tanto automática como la que tú decidas. La primera es la llamada opción inteligente, en la que podrás tener todos tus correos bien organizados. A decir verdad, se trata de una función muy útil que evita tener que emplear más tiempo en organizar tu bandeja de entrada.

Spark es la app más versátil y competente de cuantas he tenido la oportunidad de probar. Incluso ha sustituido a la aplicación nativa de mi iPhone, iPad o Mac, la conocida Mail, A decir verdad, no hay color, y lo mejor de todo es que no te costará ni un céntimo. La versión gratuita proporciona opciones más que de sobra para que puedas gestionar bien tu correo electrónico. Hay planes de pago para empresas y usuarios con mayores necesidades. Pero no cabe duda de que la gratuita dar solución a prácticamente todo el mundo.