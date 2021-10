Android es actualmente el sistema operativo más utilizado en todo el mundo, con casi 3.000 millones de usuarios activos a nivel global. Google Play Store es la tienda oficial de Android, a la que los usuarios acuden a descargarnos aplicaciones para nuestros teléfonos. Y puedes descargar millones de apps Android de todo tipo, ocio, redes sociales, productividad, deporte…

Cuando nos descargamos una determinada aplicación en nuestro dispositivo, la gran mayoría de nosotros ni siquiera prestamos atención a los permisos solicitados. Pero es importante hacerlo. Y es que, estas aplicaciones Android, por una u otra razón, no son recomendables que estén en tu teléfono.

3 apps Android de las que es mejor pasar

Facebook

Sí, puedes que estés pensando que por qué. Estar en una red social no tiene nada de malo, es más, se trata de un sano ejercicio. Pero la aplicación de Facebook tiene en su contra que es un auténtico desagüe para tu batería. Además, cada actualización no baja de los 100 MB. Es una aplicación que supone una carga para tu teléfono. Por si fuera poco, Facebook ha quedado en entredicho en más de una ocasión por sus malas prácticas. El escándalo de Cambridge Analytica de 2018 fue muy sonado. Prueba mejor con la versión Lite o entrando desde el navegador.

WhatsApp Plus

Esta es una de las apps que añaden funcionalidades a la app normal. Como por ejemplo, programar el envío de mensajes o dar respuestas automáticas cuando tú no puedes hacerlo. Esta app hurga demasiado en las tripas de tu dispositivo, por lo que puedes encontrarte con alguna sorpresa. Piensa por ejemplo que no la puedes utilizar para iOS, y por algo será. No es una app oficial de WhatsApp, y aunque tu teléfono no se vea afectado, muchas personas la instalan pensando que se trata de un desarrollo propio de la app matriz. Por falta de transparencia, le otorgamos un cero. Y a WhatsApp Gold también.

Cooling Master-Phone Cooler

Que una app prometa mantener fría la temperatura de tu teléfono es como decir que un coche diésel no va a expulsar humo por el escape cuando circule. Imposible. Esta app no hace nada, por lo que debes enviarlas a lo más profundo del infierno helado de Dante. No piques y deja que tu batería se gestione como deba. En todo caso, toma nota de estos consejos para evitar un sobrecalentamiento.

Estas son nuestras recomendaciones para que te cargues de un golpe las apps para Android poco recomendables. Nadie da duros a 4 pesetas.