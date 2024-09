La aliada para la vuelta a clase es la tablet Note Air3 C

Con la llegada de la temporada de regreso a clases, es esencial contar con herramientas que te permitan maximizar tu rendimiento académico y mantenerte al día con las exigencias de tus estudios. La tablet Note Air3 C, que ya tuve la oportunidad de probar, se presenta como la opción a tener en cuenta. Esta tableta es versátil, ya que sirve para tomar apuntes y leer documentos, ademas de poder navegar por internet sin padecer fatiga visual. Todo gracias a su exclusiva pantalla eInk a color y su tecnología de alto refresco. Te cuento por qué la Note Air3 C puede ser unas buena aliada en la vuelta a las clases.

Note Air3 C : lleva tus apuntes al siguiente nivel

Escribir en la Note Air3 C se siente tan natural como hacerlo sobre papel, pero con todas las ventajas que ofrece la tecnología moderna. Con la aplicación de Notas, puedes elegir entre diferentes tipos de bolígrafo, marcador y lápiz para personalizar tus apuntes y dibujos. Además, las herramientas Smart Scribe te permiten convertir tus notas a mano en texto digital y crear formas geométricas perfectas con un solo trazo. Estas funciones hacen que la revisión y organización de tus notas sea sencilla y efectiva, facilitando el proceso de estudio.

Lectura clara con pantalla a color

La Note Air3 C destaca por su tecnología de pantalla eInk a color, que ofrece una experiencia de lectura clara y nítida en un cómodo tamaño de 10,3 pulgadas. Este tipo de pantalla es especialmente útil para estudiar libros de texto ilustrados o gráficos, ya que muestra los colores con suavidad y alta precisión, mejorando la comprensión de los contenidos. La aplicación NeoReader, optimizada para PDFs, admite hasta 20 formatos de documentos, asegurando una lectura cómoda y sin complicaciones.

Para los estudiantes, una pantalla eInk no solo ofrece mayor comodidad visual al evitar la fatiga ocular, sino que también prolonga la duración de la batería del dispositivo. La ausencia de notificaciones intrusivas y la opción de modo oscuro son elementos clave que ayudan a mantener la concentración durante largas sesiones de estudio.

Mucho más que una simple tablet eInk

Lo que diferencia a la Note Air3 C de otras tabletas eInk es su sistema operativo Android abierto, que permite una flexibilidad sin igual. Al tener acceso a Google Play Store, los estudiantes pueden instalar aplicaciones necesarias para su vida académica, como los campus virtuales de sus instituciones educativas. Herramientas como Notion, Flipboard o Todoist se integran perfectamente en este dispositivo, permitiendo gestionar tareas, estar al día con las noticias y organizar el día a día de manera efectiva.

La Note Air3 C también cuenta con la tecnología BOOX Super Refresh, que mejora la velocidad de actualización de la pantalla, eliminando imágenes residuales y facilitando la navegación. Entre sus múltiples funciones, destaca la opción de Screen Mirroring, el asistente NaviBall con inteligencia artificial, y BOOXDrop, que simplifica la transferencia de archivos entre dispositivos.

El compañero definitivo para el estudio

Diseñada pensando en las necesidades de estudiantes y profesores, la Note Air3 C es la tableta eInk más avanzada de BOOX. Con su diseño delgado y ligero fabricado en metal, es fácil de llevar a todas partes sin que esto suponga una carga. Válida para tomar notas, leer libros de texto o navegar por internet, la Note Air3 C te ofrece una experiencia cómoda y natural, convirtiéndose en un aliado indispensable para el regreso a las clases. La Note Air3 C está disponible para su compra por 549,99 € en Amazon.es y en la tienda online de BOOX.