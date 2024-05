BOOX Note Air3 C o cuando la tinta electrónica da todo de sí

Los libros electrónicos ya no son solamente gadgets para la lectura, al menos los más avanzados. El BOOX Note Air3 C, presentado recientemente, marca un punto de inflexión interesante en la evolución de los dispositivos de tinta electrónica. He tenido la oportunidad de probar este dispositivo y estas son las sensaciones que me llevo. Es evidente que el BOOX Note Air3 C es un producto muy interesante para quienes deseen tener un todo en uno tanto para ocio como para dar un impulso a su productividad.

BOOX Note Air3 C: así es

El diseño del BOOX Note Air3 C llama la atención por su elegancia y funcionalidad. Con un grosor de solo 5,8 mm y una carcasa de aluminio resistente, ofrece una apariencia sofisticada sin sacrificar la durabilidad. Es un dispositivo que cuenta con esa sensación de encontrarnos ante un producto premium en la palma de la mano. Es muy cómodo de sostener y el generoso tamaño de su pantalla. Proporciona una visión muy clara de todo lo que tengas delante.

Especificaciones técnicas

Categoría Especificaciones Pantalla Pantalla de 10,3″ Kaleido 3 con cubierta plana, 4,096 colores Resolución Blanco y negro: 2480 x 1860 (300 ppi), Color: 1240 x 930 (150 ppi) Touch Toque de lápiz BOOX (4,096 niveles de sensibilidad a la presión) + toque capacitivo CPU Octa-core de 2.4Ghz + BSR RAM 4GB (LPDDR4X) ROM 64GB (UFS2.2) Conectividad Wi-Fi (2.4GHz + 5GHz) + Bluetooth 5.0 Iluminación frontal Luz frontal con CTM (Temperaturas de color cálidas y frías) Sensores Sensor G para rotación automática Sistema Operativo Android 12 Formatos de documentos PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX Formatos de imagen PNG, JPG, BMP, TIFF Formatos de audio WAV, MP3 Otros Botón de encendido con reconocimiento de huella digital, Puerto USB-C (Soporta OTG o se puede usar como jack de audio), Ranura para tarjeta microSD hasta 2 TB, Altavoces duales integrados, Micrófono integrado Batería 3,700mAh polímero de litio Dimensiones 226 x 193 x 5.8mm (8.9″ x 7.6″ x 0.23″) Peso Aprox. 430g (15.2oz) Certificaciones CE, ROHS, FCC, TELEC, UKCA, WEEE, NCC

Características y funcionalidad

La serie Note Air3, hay que recordar que esta incluye el modelo monocromo y el de color, que es el que nos ocupa, nos ofrece una pantalla de 10,3 pulgadas con tecnología eInk, y con la cual consigues cansarte mucho menos, tras estar utilizando la pantalla durante bastante tiempo. E

sta ofrece una resolución de 1240 x 930 y 150 ppi. El modelo Note Air3 C, con su pantalla ePaper Kaleido 3, soporta una gama de más de 4000 colores, ideal para contenidos visuales como revistas y cómics digitales. Ambos modelos corren en Android 12, proporcionando una flexibilidad sin precedentes para la instalación de aplicaciones de terceros y la personalización del dispositivo.

La llegada del color a este tipo de dispositivos, supone un auténtico aliciente, ya que no se pierde ningún tipo de detalle y en el caso de la escritura o de tomar apuntes, se ofrecen muchas más posibilidades. No paro de pensar lo que me hubiera facilitado un producto de estas características mis estudios universitarios hace ya tres décadas.

Software y aplicaciones

El sistema operativo Android 12 permite a los usuarios del Note Air3 disfrutar de una versatilidad muy amplia. La compatibilidad con múltiples formatos de documentos y las aplicaciones de productividad disponibles en la Google Play Store son especialmente útiles para usuarios que buscan un dispositivo que pueda hacer más que solo leer libros electrónicos. Además, la aplicación integrada para tomar notas y dibujar ofrece funcionalidades avanzadas que pueden reemplazar cuadernos físicos por completo.

En este sentido, la toma de notas o dibujos se realiza de una forma muy sencilla, gracias al lápiz incorporado. La experiencia con respecto a otros dispositivos similares es realmente buena. Existe una respuesta muy rápida, los trazos son ágiles y las posibilidades de hacer todo aquello que desees es algo que queda patente desde el primer momento.

Al contar con la tienda de aplicaciones de Google, tienes todo el catálogo de apps Android a tu disposición. Puedes instalar aquella que desees, desde redes sociales a productividad, teniendo una experiencia impresionante con esa característica añadida de los matices que proporciona la tinta electrónica. Esto favorece que puedas utilizar este dispositivo durante muchas horas sin cansarte, la fatiga ocular es muchísimo menor tras varias horas de uso con respecto a una tablet.

Rendimiento y usabilidad

El rendimiento del Note Air3 es notable, con una tecnología que minimiza las imágenes residuales y proporciona una experiencia de navegación fluida. En ningún momento hay sensación de «lag» o retardo. Como he comentado, la precisión del bolígrafo digital al escribir o dibujar es comparable a la de escribir en papel, lo que es clave para aquellos que toman notas detalladas o realizan bocetos. La batería de larga duración, nada menos que 3700 mAh, es un plus significativo, permitiendo el uso del dispositivo por semanas sin necesidad de recargar.

Uso práctico del dispositivo

El Note Air3 C es ideal para un amplio espectro de usuarios, desde estudiantes o docentes que necesitan leer y anotar documentos extensos, hasta profesionales que se benefician de aplicaciones de gestión de tareas. pero tampoco conviene olvidar que es un dispositivo válido para quien desee dar un paso adelante y disfrutar de la lectura y de la productividad en pantalla grande. En comparación con otros eReaders, el Note Air3 ofrece una experiencia más rica y personalizable gracias a su compatibilidad con Android, momento en el cual las posibilidades se disparan. Efectivamente, es mucho más que un libro electrónico.

Además, una de las ventajas más destacadas de este producto es que abarca el espectro de ser tanto un libro electrónico como una pantalla de gran tamaño y excelente calidad. La lectura es una verdadera delicia, lo que unido a su bajo peso hace que puedas llevarlo en cualquier mochila prácticamente sin darte cuenta.

Para quien desee dar el paso de una tablet tradicional a este tipo de formato, es obvio que va a encontrarse con una visualización diferente. Sin embargo, ofrece grandes posibilidades y una experiencia que debe ser tenida en cuenta. Es, podríamos así decirlo, un híbrido entre el libro electrónico y la tablet de siempre, llevándose lo mejor de cada uno de los mundos.

Por qué destaca

Tras haberla estado utilizando durante un mes, este dispositivo tiene estos puntos fuertes.

Tecnología de pantalla avanzada: es evidente que la pantalla eInk Kaleido 3 del modelo C es líder en el mercado para pantallas de tinta electrónica a color y eso se nota a la hora de leer.

es evidente que la pantalla eInk Kaleido 3 del modelo C es líder en el mercado para pantallas de tinta electrónica a color y eso se nota a la hora de leer. Flexibilidad del software: la integración con Android 12 abre un abanico de posibilidades que otros eReaders no ofrecen. Tus aplicaciones de redes sociales o de cualquier tipo también las puedes disfrutar aquí.

la integración con Android 12 abre un abanico de posibilidades que otros eReaders no ofrecen. Tus aplicaciones de redes sociales o de cualquier tipo también las puedes disfrutar aquí. Funcionalidades avanzadas para tomar notas y dibujar: estas características son ideales para usuarios que buscan más que una simple lectura de libros electrónicos.

Opinión del BOOX Note Air3 C

El BOOX Note Air3 C establece un nuevo estándar en el mercado de eReaders gracias a su excelente diseño, sus funcionalidades avanzadas y una experiencia de usuario superior. Es evidente que el precio puede suponer un handicap, hablamos de un dispositivo que cuesta 549 € en su versión a color, pero obviamente no se trata de un simple libro electrónico, hay mucho más. Por esa razón, lo que pagas queda totalmente justificado, al tratarse de un dispositivo, al cual le puede sacar muchísimo partido.

Como puntos a mejorar, el almacenamiento de partida, quizás pueda quedarse corto para algunos usuarios, ya que es de 64 GB, si bien contamos con posibilidad de ampliar la memoria hasta 2 TB con una tarjeta microSD. Igualmente, la calidad de los altavoces no es demasiado buena, es algo microfónica, pero hay que tener en cuenta que el usuario final de este dispositivo, probablemente no lo utilice para vídeo. Sin embargo, para disfrutar de audiolibros es más que suficiente.

El BOOX Note Air3 C no solo es una excelente elección para los ávidos lectores digitales, sino también para cualquier persona que busque un dispositivo eficiente para gestionar sus actividades de lectura y productividad digital de manera efectiva. Puedes adquirirlo en la web del fabricante, tanto en esta versión de tinta de color como en la monocroma.