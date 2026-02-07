Adiós al iPhone tal y como lo conoces: llega el formato ‘sandwich’, es mucho más cómodo y ocupa menos

Desde hace años, Apple mantiene un enfoque innovador en el mundo de los teléfonos inteligentes, y este 2026 el primer iPhone plegable podría ser una realidad. A falta de confirmación oficial, gracias a las filtraciones del conocido filtrador Instant Digital en Weibo y otros medios especializados, podemos saber cómo sería este smartphone con todo lujo de detalles: la ubicación de los botones, el diseño interno, e incluso el módulo de cámaras y la batería.

En cuanto a la oferta de colores, las filtraciones indican que el iPhone plegable estará disponible, al menos en el momento de su lanzamiento, sólo en dos colores: blanco y negro. Esta decisión encaja con la estrategia habitual de Apple: limitar la gama cromática reduce riesgos de stock y facilita la producción inicial. Sin embargo, según Mark Gurman, de Bloomberg, «el proyecto se encuentra en una fase muy temprana de desarrollo y no existe un calendario definido para su lanzamiento».

Así sería el nuevo iPhone plegable

Uno de los cambios más relevantes en este modelo sería la ubicación de los botones de volumen, que siempre se han mantenido en el lateral izquierdo de los dispositivos. Según la filtración, los botones se moverían a la parte superior derecha del dispositivo, junto con el botón de encendido y el Touch ID. Con esta reorganización, al ubicarse la placa base en el lateral derecho, Apple evitaría que los botones crucen la pantalla plegable, reduciendo el riesgo de fallos y optimizando el espacio interno.

En cuanto a la batería, Apple lleva años trabajando en celdas de alta densidad que permiten mejorar la capacidad sin aumentar el grosor del dispositivo. El resultado sería un interior tipo «sándwich» donde todo está medido al milímetro: la placa base se encuentra en el lado derecho, los cables se dirigen hacia arriba para evitar cruzar la pantalla y la batería ocupa prácticamente la totalidad del espacio disponible.

Por otro lado, la filtración indica que el módulo trasero tendrá dos cámaras alineadas horizontalmente en la parte superior izquierda, con micrófono y flash integrados al lado derecho. A diferencia de modelos anteriores, el módulo sería completamente negro, independientemente del color del cuerpo del dispositivo. La cámara frontal, iPhone plegable integraría un único foco en pantalla, más discreto, y confiaría únicamente en Touch ID.

Se espera que la pantalla interna tenga un brillo máximo de 3.000 nits y mínimo de 1 nit, con resistencia a rayones tres veces superior a la de modelos anteriores y un recubrimiento antirreflectante de siete capas. Se espera que el iPhone Fold tenga una pantalla interior de 7,8 pulgadas y una pantalla de 5,5 pulgadas una vez plegado el teléfono.

Experiencia de usuario

El nuevo iPhone plegable se perfila como un dispositivo que combina portabilidad y robustez. Algunas filtraciones incluso mencionan la posibilidad de compatibilidad con el Apple Pencil Pro.

El iPhone Fold podría presentarse junto a los iPhone 18 Pro y Pro Max, siguiendo la estrategia habitual de lanzamiento de la compañía de Copérnico. «Apple ya está explorando una continuación de su primer iPhone plegable: una versión más pequeña, con diseño de concha. Competiría con los modelos existentes de Samsung y Motorola», ha expresado Mark Gurman.

Finalmente, desde Bloomberg apuntan que «Apple apuesta a que su primer iPhone plegable tendrá el éxito suficiente para generar una demanda real para la categoría y que los clientes querrán formas y tamaños adicionales, tal como lo han hecho con los iPhones tradicionales de estilo plano».

Apple is reportedly exploring creating a foldable iPhone with a square, clamshell-style design 👀 Source: @markgurman pic.twitter.com/z3FkBZXewE — Apple Hub (@theapplehub) February 1, 2026

Nuevo iOS 27

Tras la revolución que supuso la llegada de Liquid Glass en iOS 26, todo apunta a que la versión final y estable de iOS 27 llegará en septiembre de 2026, coincidiendo con la puesta a la venta de la familia iPhone 18. Las principales novedades funcionales del nuevo sistema operativo girarán en torno a la inteligencia artificial. Apple está apostando muy fuerte por la IA a lo grande: sólo en 2024 contrató a 12.000 personas y de esas, el 40% está centrada en investigación y desarrollo.

Gurman también recordó la existencia de Veritas, una especie de ChatGPT de Apple que algunos empleados llevan meses probando internamente, pero que por ahora no tiene fecha de lanzamiento. Por otro lado, también se está probando «Linwood», el nuevo sistema que dará vida a la próxima versión de Siri.

El futuro de los teléfonos plegables apunta a consolidarse como una de las principales tendencias en el ámbito tecnológico. Desde que marcas como Samsung y Huawei empezaron a popularizar este tipo de dispositivos, los consumidores se han interesado por pantallas que combinan funcionalidad y portabilidad a partes iguales. En los próximos años, se espera que evolucionen en tamaño, resistencia, materiales y tecnología. Finalmente, la llegada de grandes marcas como Apple al mercado podría acelerar su adopción masiva.