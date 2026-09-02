Acer despliega en IFA 2026 diez lanzamientos que van mucho más allá del portátil

Acer ha aprovechado IFA 2026, la feria de electrónica de consumo que se celebra estos días en Berlín, para presentar de golpe su catálogo más amplio en años. La rueda de prensa next@Acer, celebrada hoy, ha servido de escaparate a diez familias de productos, del gaming a la movilidad urbana, pasando por monitores, tablets y un ordenador pensado para ejecutar inteligencia artificial sin salir de casa.

El gaming se hace portátil (y hasta tridimensional)

Predator Atlas 7 es la nueva consola portátil de Acer, con pantalla táctil de 7 pulgadas, procesador Intel Arc G3 Extreme, hasta gráficos Arc B390 y una batería de 80 Wh. Incluye Xbox Game Pass y un sistema de doble ventilador para sostener el rendimiento en sesiones largas. Llegará a España en noviembre.

Junto a él, Acer ha mostrado Project DualPlay Mini, un concepto de 8 pulgadas que combina teclado físico y mandos de consola en un mismo cuerpo para alternar entre juego y trabajo sin cambiar de dispositivo. Por ahora es solo un prototipo.

El portátil Aspire G 3D 16 apunta a otro público, el de creadores y jugadores que quieren sensación de profundidad sin gafas 3D. Sus cámaras de seguimiento ocular convierten contenido 2D en imágenes tridimensionales, apoyadas en un procesador AMD Ryzen AI Max+ 395 y gráficos Radeon 8060S.

Portátiles ligeros que no renuncian a la reparación

El Swift Blade 14 pesa 799 gramos y mide 12,9 mm de grosor, con procesador Intel Core 7 350 y pantalla OLED 3K opcional. Llegará a España en diciembre, igual que el Swift Air 16, un todoterreno de chasis de aluminio con hasta 120 Hz de refresco y carga rápida al 50% en media hora.

El Vero 16 defiende otra idea, la de un portátil premium que también pueda repararse en casa. Su chasis mezcla aluminio reciclado y bajo en carbono, y un pestillo trasero permite cambiar la batería o el SSD sin herramientas. Monta procesadores Intel Core Ultra Serie 3 de hasta 180 TOPS y llegará a España en el primer trimestre de 2027.

Los todo en uno Aspire S 27 y Aspire S 24 se renuevan con procesador Intel Core 7 350 y, por primera vez, pantalla táctil compatible con lápiz óptico. Estarán en España en el último trimestre de 2026.

Monitores que compiten por ser los más rápidos (y los más nítidos)

El Predator XB253Q U1 se lleva el titular con sus 1.000 Hz de refresco en resolución Full HD, pensado para esports, gracias a la tecnología VRB Pro, que reduce el desenfoque. Costará desde 1.099 euros a partir del primer trimestre de 2027.

Le acompañan siete monitores más de las gamas Predator, Nitro y ProDesigner, con paneles QD-OLED, Mini LED y resoluciones de hasta 5K, desde 299 euros. A ellos se suman dos propuestas distintas, el EP130K, un monitor portátil de tinta electrónica con pantalla táctil para leer y escribir sin deslumbrar la vista, y el PD163Q P3, un extensor plegable con tres pantallas de 15,6 pulgadas que se conecta por un único cable USB-C.

Tablets, proyector y conectividad para no perder la señal

Las tablets Iconia X16 y X14 estrenan pantalla OLED y procesador MediaTek Helio G80 con Android 16, mientras que las Iconia A16 y A14 ofrecen la misma base en versión más económica con pantalla IPS. Todas llegarán a España en el cuarto trimestre de 2026.

El proyector C350e destaca por su Insignia de IA, un mando desmontable que también hace de pantalla auxiliar cuando no proyecta, mostrando fotos o respondiendo a través de Google Gemini. Cuesta desde 199 euros.

Para no depender del wifi doméstico, Acer suma el router 5G Connect X6ES, con conmutación automática entre banda ancha y datos móviles, y el adaptador Connect D5P, un dongle 5G compatible con varios sistemas operativos y velocidades de hasta 3,27 Gbps.

El patinete de Predator que no le teme a las cuestas

El Predator ES Thunder Pro es el patinete eléctrico más potente que ha lanzado Acer hasta ahora, con un motor de 500 W y picos de potencia de 1.600 W que permiten superar pendientes del 28%. Su control de tracción ajusta la potencia según el asfalto, y la autonomía llega hasta los 70 kilómetros por carga.

La app Acer eMobility permite localizar el patinete a través de Find My y Find Hub, y controlarlo por voz mediante inteligencia artificial. Estará disponible en Europa desde 799 euros a partir del primer trimestre de 2027.

La apuesta de Acer por la IA que no sale de casa

El Veriton RI110 AI es una miniestación de trabajo pensada para ejecutar modelos de inteligencia artificial en local, con procesador Intel Core Ultra X7 358H, gráficos Arc B390 y hasta 96 GB de memoria. Según Acer, es capaz de mover modelos de hasta 120.000 millones de parámetros y llega con Acer Qubi Claw, un asistente de IA agente que ejecuta tareas en un entorno aislado para proteger los datos.

Acer ha enseñado el diseño SFF RTX Spark, un ordenador de sobremesa compacto construido sobre el superchip NVIDIA RTX Spark, con hasta 1 petaflop de potencia de cálculo para IA y 128 GB de memoria unificada. Todavía no tiene fecha de lanzamiento.

Packard Bell vuelve a la carga con un siglo de historia

Dentro del Grupo Acer, Packard Bell celebra su centenario con un relanzamiento completo, con nueva identidad visual, la filosofía «Tech-it easy» y una colección liderada por el portátil DotBook de 14,5 pulgadas, disponible en España desde septiembre por 499 euros. Le acompañan auriculares, altavoces y accesorios bajo nombres como DotLoop, DotTune o DotBass, con precios desde 29 euros, además de un mini vaporizador de cocina desarrollado junto a la startup Steasy.