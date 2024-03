50 frases divertidas para felicitar el Día del Padre por WhatsApp

El próximo martes celebramos la festividad de San José, momento que es también el Día del Padre. Y claro, quizás desees darle una sorpresa a primera hora y mandarle una frase ocurrente por WhatsApp. Aquí tienes 50 ideas de frases para felicitar el Día Padre WhatsApp, y que puedes elegir de forma o directa o que pueden servir de inspiración para crear la tuya propia.

50 frases del Día del Padre

1. Feliz día del superhéroe que no necesita capa: mi padre.

2. Para el rey de los chistes malos, ¡feliz día papá!

3. Aunque me enseñaste a andar en bicicleta, nunca mencionaste cómo detenerme. ¡Feliz día, aventurero!

4. Eres el mejor padre del mundo… y lo sabes porque te lo recuerdo cada año. ¡Feliz día!

5. Para el hombre que puede arreglarlo todo, excepto su propia corbata. ¡Feliz Día del Padre!

6. Feliz día al que me enseñó que el mejor atuendo es un buen par de calcetines con sandalias.

7. Hoy celebramos al único hombre que está feliz de perder en los videojuegos por mí. ¡Feliz día, papá!

8. Gracias por compartir tu ADN, ahora sabemos de dónde vienen mis increíbles genes. ¡Feliz día!

9. Aunque la cartera esté vacía, nuestro corazón siempre está lleno por ti. ¡Feliz Día del Padre!

10. Feliz día al papá que siempre intenta estar en la onda, aunque todavía envíe SMS.

11. Para el maestro de los asados y el rey de la parrilla: que tu día sea tan increíble como tus hamburguesas.

12. Celebramos al hombre cuyo baile en fiestas familiares nunca necesita filtro. ¡Feliz día, papá!

13. Feliz día al que conoce todas las respuestas de Google, pero sigue preguntándome.

14. Hoy es tu día, así que puedes controlar el mando a distancia. Mañana, volvemos a la democracia.

15. Para el hombre que todavía se pregunta para qué sirve Snapchat: feliz Día del Padre.

16. Agradezco que hayas compartido tu amor por la música, aunque tu canto desafine. ¡Feliz día!

17. Papá, gracias por enseñarme a conducir. Los árboles y postes también te lo agradecen.

18. Para el único hombre que puede contar la misma historia 100 veces y hacerla divertida cada vez.

19. Feliz día a mi héroe, mi guía, y el mejor buscador de mandos a distancia.

20. Que tu día sea tan relajado como tú pretendiendo ayudar en la cocina.

21. Aunque tus bromas sean predecibles, nunca dejan de ser divertidas. ¡Feliz día, papá!

22. Hoy celebramos al único hombre que usa calcetines con sandalias y se ve genial haciéndolo.

23. Papá, eres como una buena cerveza: único, refrescante y mejora con los años. ¡Salud por ti!

24. Gracias por enseñarme que el verdadero valor de la vida no está en el dinero, sino en cuántas herramientas tienes.

25. Feliz día al hombre que me enseñó a cambiar una rueda, aunque espero nunca tener que hacerlo.

26. Agradezco que seas mi padre y no mi profesor de matemáticas. ¡Feliz día!

27. Papá, gracias por darme la vida y no quitármela durante mi adolescencia.

28. Para el único hombre que puede hacerme reír con solo levantar una ceja.

29. Que hoy tu sillón sea tan cómodo como tus viejos chistes. ¡Feliz día!

30. Aunque sigas sin entender Instagram, eres el número uno en mi corazón.

31. Feliz día al hombre que puede solucionar cualquier cosa, excepto por qué el WiFi es lento.

32. Hoy celebramos al que cree que «reiniciar» es la solución a todos los problemas tecnológicos.

33. Para el hombre cuya idea de cargar el teléfono es dejarlo en paz. ¡Feliz Día del Padre!

34. Que tu día esté lleno de siestas, como un verdadero campeón.

35. Agradezco cada consejo que me diste, incluso los que no seguí.

36. Hoy, celebremos al hombre que siempre sabe cómo evitar el tráfico: saliendo 5 horas antes.

37. Para el rey del mando a distancia y el príncipe de las siestas: ¡feliz día!

38. Eres el único que puede contar un chiste y ser el único en reírse. Y eso es maravilloso.

39. Gracias por enseñarme que la moda pasa, pero los calcetines blancos son eternos.

40. Feliz día al hombre que me enseñó que la verdadera fuerza no está en los músculos, sino en la paciencia.

41. Aunque tus consejos de moda sean de otra época, siempre están en mi corazón.

42. Papá, gracias por intentar arreglar mi vida con cinta adhesiva, como todo lo demás.

43. Para el héroe sin capa que tiene el superpoder de hacerme sonreír siempre.

44. Feliz día al hombre que aún cree que el rap es una moda pasajera.

45. Agradezco cada «no» que en realidad significaba «te amo y quiero lo mejor para ti».

46. Gracias por ser mi banco personal con intereses cobrados en abrazos.

47. Para el hombre que tiene más herramientas que la ferretería, pero siempre necesita una más.

48. Eres como el café: fuerte, cálido y me despiertas cada mañana. ¡Feliz Día del Padre!

49. Aunque no siempre veamos el mismo canal, siempre estamos en la misma sintonía.

50. Feliz día al único hombre que puede hacer una barbacoa bajo la lluvia y considerarlo un éxito.

Como puedes apreciar seguro que alguna de estas 50 frases para el Día del Padre por WhatsApp van a despertar una sonrisa en cuanto la vea. Y si tu papá no es demasiado tecnológico, ¡hazlo por SMS! Recuerda que tienes además la opción de completarlo con cualquiera de estos regalos para demostrarle todavía más tu amor.