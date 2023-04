En 3 días finaliza una de las mejores promos de Amazon

Sí, tienes de plazo hasta el 28 de abril para aprovechar una de las mejores primos de Amazon. Esta no es otra que disfrutar de 3 meses de su servicio premium de música, Amazon Music Unlimited. Acceso a 100 millones de canciones con calidad HD y sin pérdida. Te lo contamos todo para que puedas aprovecharte de esta promoción.

Consigue gratis Amazon Music Unlimited

Para hacerte con este chollo gratuito solo has de cumplir un requisito, ser la primera vez que lo disfrutas. Si así es, solo has de pulsar en este enlace y luego pulsar sobre «Prueba gratis – paga después», iniciando sesión con tus credenciales de Amazon. Deberás consignar un medio de pago, pero no se te va a cobrar nada durante 3 meses. Puedes cancelar cuando desees, pero seguirás disfrutando de los 3 meses de Amazon Music Unlimited. Es decir, si te das de alta hoy 25 de abril, tendrás el servicio premio de música hasta el 25 de julio incluido. Una gran oportunidad, ¿no crees?

Amazon Music Unlimited tiene un gran catálogo de 100 millones de canciones, y podrías escucharlas sin pérdidas y sin publicidad, cambiando de canción todas las veces que lo desees. Es uno de los servicios de música en streaming mejor valorados, ya que no solo encuentras música, sino podcasts y gran cantidad de material interesante.

Recuerda descargas las apps de Amazon Music Unlimited en estos enlaces, está disponible para Android y para iOS, y si cuentas en casa con un dispositivo Alexa, mucho mejor. Podrías reproducir en ese altavoz inteligente toda la música que la app y así tener una experiencia fantástica. No lo dudes, se trata de una gran oportunidad que no te costara nada y que está vigente hasta el 28 de este mes de abril.

Amazon Music Unlimited no se incluye de manera nativa en la suscripción de Amazon Prime, sino que se paga aparte y tiene un coste de 9,99 € al mes. Es un servicio que ha ido ganando en suscriptores, que valoran que el HD sea la tónica, por lo que ofrecen a calidad desoxido muy alta y la posibilidad de Audio Espacial en gran parte de su catálogo.

Puede ser un buen regalo de cara al final de la primavera, la música nos acompaña en nuestra vida de manera permanente y no hay nada mejor que hacerlo con uno de los servicios que tiene mejores valoraciones y que ofrece mejor calidad de audio en la reproducción. Por cierto, no olvides algunos de estos auriculares BBB para garantizarte una experiencia musical de calidad.