226 ciclos de batería en el iPhone al 100 %: así lo he conseguido

Nuestros hábitos de carga determinan cuál será la salud de la batería de cualquier dispositivo en el futuro. Este año, cuando comencé a utilizar el iPhone 15 Pro a finales de septiembre, pensé que era momento de comenzar a cambiar la manera en que cargaba el dispositivo. Efectivamente, nueve meses más tarde he apreciado que cuidando un poquito la manera en la que ponía el teléfono a cargar. La salud de la batería se ha mantenido por más y más tiempo. Aquí te explico cómo aprovechar bien los ciclos de carga del iPhone para que la batería no se degrade de manera rápida. Merece la pena realizar el esfuerzo.

El sistema que funciona para cargar la batería

Es muy común leer gran cantidad de información sobre la mejor manera de cuidar la batería de tu iPhone. Muchos de estos trucos son de puro sentido común, como utilizar, cargador y cable de calidad, evitar dejarlo cargando durante toda la noche y hacer un uso responsable de nuestro dispositivo.

Tal y como te expliqué en este artículo, la salud de la batería es la que nos da una muestra de cómo hemos ido utilizando el iPhone con el paso del tiempo. La cifra de salud del 100 % parece mágica mientras se mantiene, se da una muestra de que no ha habido una degradación apreciable.

Sin embargo, muchos usuarios ponen el grito en el cielo cuando ven que la salud de la batería ya pasa al 99 %, como si eso supusiera una hecatombe. Cualquier dispositivo que emplea una batería va a degradarla sí o sí. Contra esto no se puede luchar, ya que nuestra tecnología actual impide que tengamos batería baterías que no se estropeen con el uso.

Para conseguir que la batería haya bajado del 100 % al 99 % han sido necesarios 226 ciclos de carga en mi iPhone, una cifra que sorprende a todas luces. Y es que poner en marcha un sistema de carga eficiente es lo que me ha permitido llegar a esa cifra nueve meses más tarde de cuando lo conecté al cargador por primera vez.

Lo he conseguido limitando la carga al 80 %, es decir, que el teléfono no va a llegar nunca al 100 % cuando lo pones a cargar. Te lo expliqué en su momento de manera profusa en este artículo, y he podido comprobar su efectividad. Piensa que cuando estás cargando el teléfono, se tarda más en pasar del 80 % al 100 % que del 20 % al 80 %. Por esa razón, recomiendo que si utilizas un iPhone o lo vas a estrenar en breve, habilites el límite de carga al 80 %, porque es cierto que la salud de la batería se va a prolongar.

Lo único que puedo decir es que he notado que la batería se gestiona mejor gracias a la limitación del 80 %, por lo que no dudes en emplear esta funcionalidad de tu iPhone para que los ciclos de carga puedan llegar bastante más lejos que si emplearas el móvil a tope de su capacidad a la hora de cargarlo.