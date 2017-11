El iMac Pro de Apple llevará dentro el chip de un iPhone 7

Está claro que una de las claves de los ordenadores de Apple es cómo se integran con los iPhone o cómo han ido adquiriendo funciones de los smartphones de la compañía, como su asistente Siri. Pues bien, según los últimos rumores, Apple va a integrar directamente “un iPhone 7”, o más bien el procesador de un iPhone 7, para incorporar todas estas funciones. Así, el próximo iMac Pro, que será el ordenador todo en uno más potente de Apple llevará directamente un procesador A10 que, entre otras cosas permitirá que el iMac atienda a la orden “oye Siri” incluso estando en reposo o quizá incluso en un estado de “apagado”. Con esto, será la primera vez que un fabricante de ordenadores integra un chipset móvil en la placa del ordenador, aunque no tendrá todas las funcionalidades de un smartphone, evidentemente.

De momento, lo que ha descubierto un programador llamado Guilherme Rambo es que el iMac Pro (que incluirá procesadores Intel Xeon con hasta 18 núcleos como tienen los grandes servidores o estaciones de trabajo) llevará una versión reducida del chip A10 para llevar a cabo distintas funciones de seguridad y permitir que el iMac escuche de manera continuada para estar listo para darle órdenes a Siri, como hacen los iPhone. Actualmente, los ordenadores de Apple ya pueden recibir órdenes de voz mediante Siri, aunque carecen de esta posibilidad de despertar al asistente como puedes hacer en el iPhone. Con esta funcionalidad, Apple se pondría a la altura (en este aspecto de “despertarse”) con el asistente Cortana de Windows 10.

Confirmed: “Hey, Siri” is coming to the Mac pic.twitter.com/Dw9bRAzbxD

— Guilherme Rambo (@_inside) 18 de noviembre de 2017