Honor 7X, doble cámara y todo pantalla por menos de 200 euros

Aunque ya se había desvelado para el mercado chino, parece que el Honor 7X va a salir de las fronteras del país asiático y en breve podemos tener un smartphone todo pantalla (conocidos también como “Full Display”) con doble cámara y construcción en aluminio por menos de 200 dólares. La marca Honor es como sabes una segunda compañía que pertenece a Huawei y que vende teléfonos con una relación calidad precio muy agresiva y con distribución principalmente a través de Internet y, en este caso, lo cierto es que sobre el papel parece una oferta más que atractiva.

El Honor 7X tiene casi 6 pulgadas de pantalla con marcos muy reducidos y va cubierta por cristal curvado en los bordes, aunque no llega a los de los súper móviles de gama alta, pero sí tiene formato 18:9 y una resolución Full HD+ (2.160 x 1.080 píxeles). La construcción es de aluminio de tipo “unibody” (es decir de una pieza) de formas redondeadas, aunque el acabado no parece tan refinado como en los modelos de gama media y alta, y cuenta en la trasera con lector de huella dactilar. Las cámaras traseras constan de un sensor de 16 MP más una segunda cámara de 2 MP para las funciones de profundidad como el efecto retrato en el que se desemboca el fondo, mientras que la frontal tiene 8 MP para los autorretratos.

La batería es de 3.340 mAh, lo que no está mal aunque tampoco se puede considerar excepcional y en el interior equipa un procesador Kirin 659 de Huawei con 8 núcleos, acompañado de 4 GB de RAM. Se suministrará con Android 7 y la personalización EMUI de de Huawei y habrá modelos con 32, 64 y 128 GB de almacenamiento, que partirán desde unos 200 dólares hasta 300 dólares. De momento se sabe que se va a vender en EEUU a partir del 5 de diciembre, pero lo lógico es que no tarde en llegar a Europa a precios similares.