Los más fieles seguidores de la banda valenciana La Raíz tenían muchas ganas de la gira reencuentro, que iba a dar su pistoletazo de salida en breve. Pero todo ha quedado en un segundo plano tras la publicación en Instagram de un vídeo en el que podemos ver a Pablo Sánchez, su cantante, confesar que no podrá formar parte de ese reencuentro. Y todo como consecuencia de una enfermedad. Junto a esta publicación, La Raíz escribió lo siguiente: «Pablo Sánchez baja de los escenarios por fuerza mayor. A falta de un mes para empezar la gira, nuestras vidas y la de la banda sufren este inesperado vuelco. No va a ser fácil hacer esto sin la persona que nos ha traído hasta aquí, pero él nos lo ha pedido y lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas. Os necesitamos con nosotros. Por La Raíz, por la música y, sobre todo, por Pablo. Nos vemos pronto. Os queremos».

En este vídeo en cuestión, aparece el propio Pablo Sánchez confesando que los síntomas de esta enfermedad que le va a impedir estar en la gira reencuentro de La Raíz empezaron hace unos meses, a través de fuertes dolores de espalda. En un principio, estos fueron tratados con sesiones de fisioterapia. A pesar de los esfuerzos, esos dolores no cesaban. Hace tan solo un mes y medio, Pablo Sánchez sufrió un fortísimo dolor tras un estornudo. Esto motivó que se le descubriera nada más y nada menos que una fractura vertebral. Unas pruebas médicas adicionales descubrieron algo más: una «enfermedad grave y crónica que tengo que batallarla desde ya», ha confesado el cantante de La Raíz. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, el artista ha optado por priorizar su recuperación. «Tengo que estar fuerte, pero tengo que estar en casa», ha hecho saber en el vídeo publicado en las redes sociales de La Raíz.

Pero no todo queda ahí, ya que Pablo Sánchez quiso ir mucho más allá al sincerarse sobre las ganas que tenía de subirse a los escenarios junto a La Raíz: «Es una gira que yo mismo había ideado, pero la banda son once personas, me han dicho que lo que yo quiera harían, eso es muy bonito, yo les he dicho que tienen que hacer la gira», reconoció, haciendo saber que las actuaciones no se van a cancelar.

Eso sí, el cantante tiene intención de va a acudir a los shows en la medida de lo posible, para volver a disfrutar de la música en directo de La Raíz. Recordemos que esta gira reencuentro comenzará en Bilbao el próximo mes de marzo, continuando por ciudades como La Coruña, Barcelona, Málaga, Sevilla, Valladolid, Mallorca y Zaragoza, entre otros. Desde Happy FM deseamos una pronta recuperación a Pablo Sánchez.