YouTube cumple 20 años: el entretenimiento ha cambiado para siempre

La plataforma YouTube está de aniversario, ya que precisamente hoy se cumplen dos décadas de su lanzamiento. Ahora se ha convertido en el centro neurálgico del contenido digital, destinado entretenernos y a mostrarnos una visión del mundo muy diferente.

YouTube, 20 años de entretenimiento

Fue fundado por Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim, ex empleados de PayPal. YouTube comenzó como un portal de citas basado en videos. Su primer eslogan fue «Tune in, Hook up», aunque esta idea inicial fracasó rápidamente. En cuestión de poco tiempo se convirtió en el germen de lo que es ahora. El primer vídeo subido a la plataforma todavía está disponible y es nada menos que el famoso «Me at the Zoo”. Muestra a Jawed Karim en el zoológico de San Diego comentando sobre los elefantes. Este video histórico fue publicado el 23 de abril de 2005. El usuario, que solo subió este video, cuenta con 5,21 millones de suscriptores y ha sido reproducido 348 millones de veces.

En su primer año, YouTube, ya superaba las 100 millones de visualizaciones cada día, a la vez que recibía gran cantidad de contenido. Esto llamó la atención de Google, que adquirió la plataforma por una cifra astronómica. En la actualidad, YouTube cuenta con más de 2500 millones de usuarios activos, cada mes, estado disponible en más de 80 idiomas. Fue en 2018 cuando ofreció una plataforma de pago, denominada YouTube Premium, que ofrece características adicionales a los suscriptores, como la posibilidad, de ver su contenido sin anuncios.

Lo interesante de YouTube es que puedes encontrar cualquier cosa, desde vídeo musicales a emisiones en directo o también, ofrece la oportunidad a cualquiera de convertirse en informador. La procesión de youtuber se ha convertido en algo anunciado para muchos, pero no cabe duda de que la plataforma ha democratizado la información de una manera bárbara. Por cierto, el vídeo me has visto en la plataforma, es el famoso «Baby Shark», con más de 15 mil millones de reproducciones. Muchos padres y madres quedan agradecidos a este video por haber sabido entretener a sus hijos.

Cifras que dan que pensar

Quizás hay datos que todavía no conozcas, como que la sede inicial se encontraba encima de un restaurante japonés y de una pizzería en la localidad de San Mateo, en California. También, que en el año 2006, la plataforma mostró su primer anuncio publicitario en la serie Prison Break.

Pero hablar de cifras es realmente apabullante, cada minuto se suben más de 500 horas de vídeo a la plataforma, lo que da un total de 30.000 nuevas horas de contenido cada 60 minutos.

De la misma manera, el canal en español más seguido, con 67 millones de suscriptores, es El Reino Infantil, mientras que a nivel mundial es MrBeast, con 362 millones.

YouTube ha transformado por completo la manera en la que consumimos contenido, pero también ha sido el catalizador para muchos movimientos sociales, que por fin tienen un escaparate global. A pesar de la aparición de otras plataformas como TikTok, no cabe duda de que YouTube seguirá siendo la pionera en esta forma de entretenimiento. Buena prueba de ello es que ha pasado de ser una plataforma que se consumía de forma amplia en dispositivos móviles para ser la reina de las televisiones, inteligentes y de los ordenadores.