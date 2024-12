20 frases para felicitar la Navidad por WhatsApp y quedar bien

Aunque la costumbre de enviar una felicitación navideña por correo postal va desgraciadamente en desuso, surgen nuevas maneras de comunicación como WhatsApp, que son muy rápidas y directas. En esta ocasión, quiero darte 20 ideas para felicitar la Navidad mediante esta aplicación tan popular.

Felicita por WhatsApp las fiestas

La elección de esta frases navideñas se basa en un criterio, por un lado, la emotividad y por otra, la simpatía. Por eso, las 10 primeras frases elegidas son ideales para capturar toda la esencia navideña y ser especialmente sensibles. Sin embargo, las 10 restantes van a sacar una sonrisa en el momento de ser leídas.

Frases emotivas para felicitar la Navidad por WhatsApp

1. «Que la magia de la Navidad ilumine tu hogar y llene de amor cada rincón de tu vida. ¡Felices fiestas!»

2. «Deseo que estas Navidades estén llenas de momentos inolvidables junto a quienes más quieres. ¡Feliz Navidad!»

3. «Que la paz, el amor y la esperanza sean los regalos más grandes que recibas este año. ¡Feliz Navidad!»

4. «Brindo por ti y por todos los sueños que haremos realidad en el año que viene. ¡Felices fiestas!»

5. «Esta Navidad mi mayor deseo es que nunca te falte una sonrisa ni una razón para ser feliz. ¡Felices fiestas!»

6. «Que cada estrella del cielo traiga bendiciones infinitas para ti y tu familia. ¡Feliz Navidad!»

7. «Aunque estemos lejos, mi corazón está contigo estas Navidades. ¡Felices fiestas, te quiero!»

8. «Que el espíritu de la Navidad llene de amor y alegría tu hogar. ¡Felices fiestas!»

9. «Gracias por ser parte de mi vida, no hay regalo más valioso que tu amistad. ¡Feliz Navidad!»

10. «Que esta Navidad sea el inicio de un año lleno de felicidad, salud y éxito. ¡Felices fiestas!»

Frases divertidas para felicitar la Navidad por WhatsApp

1. «¡Feliz Navidad! Que este año los turrones no se conviertan en kilos… pero si lo hacen, ¡que valga la pena!»

2. «Espero que Papá Noel te traiga todo lo que mereces, ¡aunque no sé si le alcanzará el saco!»

3. «Estas Navidades prometo no hablar de dieta… ¡al menos hasta enero!»

4. «¡Feliz Navidad! Que no te falte amor, alegría y un buen cargador para el móvil.»

5. «Si ves a un hombre gordo vestido de rojo entrando por tu ventana, ¡no te preocupes! Solo le pedí que te trajera mucha felicidad.»

6. «¡Que estas Navidades comas tanto como puedas y te sientas menos culpable que de costumbre!»

7. «¿Navidad o excusa para comer hasta reventar? ¡Sea como sea, que lo disfrutes al máximo!»

8. «Recuerda: el gimnasio te esperará pacientemente en enero… ¡Feliz Navidad!»

9. «Si en Nochebuena comes como si no hubiera un mañana, tranquilo, yo también. ¡Felices fiestas!»

10. «No es que quiera decirte que eres mi regalo de Navidad, pero… ¿puedo devolverte si vienes sin ticket?»

Como puedes apreciar, estas 20 frases para felicitar la Navidad por WhatsApp son un excelente estímulo par de vivir con mayor intensidad estas fiestas tan señaladas. No lo dudes, selecciona alguna o varias de ellas, tus contactos favoritos y deja que se les hace la magia.