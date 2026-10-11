Australia asfaltó en 2023 dos calles con más de 135.000 vasos de café reciclados y 1,2 millones de botellas de vidrio: sus creadores dicen que contamina un 24 % menos

A comienzos de 2023, una cuadrilla de State Asphalt Services extendió de noche una capa de asfalto nuevo sobre 390 metros de Jamison Road, en South Penrith, un barrio del oeste de Sídney (Australia). Aquella mezcla llevaba dentro unos 72.000 vasos de café para llevar que los vecinos habían depositado en puntos de reciclaje de la zona.

Después llegó el turno de Swallow Drive, en Erskine Park, con otros 350 metros y unos 64.000 vasos más. Entre las dos calles, según la nota del Ayuntamiento de Penrith, el firme incorporó casi 136.000 vasos y el equivalente a más de 1,2 millones de botellas de vidrio.

El producto se llama PAK-PAVE Roads y lo desarrolló State Asphalts NSW junto con Closed Loop Environmental Solutions, la empresa que gestiona Simply Cups, el mayor programa de reciclaje de vasos de papel de Australia. De acuerdo con la nota de prensa de Closed Loop, este asfalto tiene una huella de carbono un 24 % menor.

Un residuo que casi nadie recicla

Los vasos de café de usar y tirar están hechos de cartón, pero llevan por dentro una fina capa impermeable de plástico que impide procesarlos con el papel normal. Por eso, según el caso de estudio publicado por la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW), el 90 % de ellos termina en el vertedero.

Rob Pascoe, director gerente de Closed Loop, lo explicó en la nota de la empresa: «Hemos explorado decenas de aplicaciones prácticas para los vasos, que contienen fibra de muy alta calidad pero son difíciles de reciclar por su revestimiento impermeable».

La organización ambiental Planet Ark calcula que los australianos tiran 2,7 millones de vasos de café al día. En una encuesta suya de marzo de 2022, el 50 % de los participantes creía por error que podía echarlos al contenedor de reciclaje de casa.

Los vasos de Penrith salieron de los puntos de recogida de Simply Cups, que incluyen más de 630 tiendas 7-Eleven. El Ayuntamiento detalla que el 85 % de los vasos de papel recogidos para reciclar en el municipio durante 2022 acabó en estas dos calles.

Así se convierte un vaso en asfalto

La revista Roads & Infrastructure describió el proceso en abril de 2023. Los vasos se trituran hasta formar una mezcla que después se transforma en una fibra, la PAK-PAVE Fibre, y esa fibra se combina con los áridos (piedra machacada y arena) y con el betún, el ligante negro que mantiene unido el asfalto.

Sin la fibra, según la revista, la mezcla de áridos tendría una estructura abierta, capaz de retener solo una pequeña cantidad de betún. Esa celulosa «normalmente se importa del extranjero», escribió The Guardian en 2020, y Pascoe contó a Packaging News que PAK-PAVE sustituye a un producto que antes llegaba de Alemania y que se fabricaba con petróleo crudo.

James Ng, jefe de proyecto de State Asphalts NSW, lo resumió así a Roads & Infrastructure: «A nivel de cadena de suministro, muchos de nuestros aditivos y de los materiales especiales que van en el asfalto suelen importarse».

Además de los vasos, el firme de Penrith lleva vidrio triturado, asfalto recuperado de carreteras viejas y escoria de horno de acero, un subproducto de la siderurgia. Según el Ayuntamiento, el contenido reciclado de la mezcla supera el 50 %.

Una idea que empezó con un vaso en la mano

John Kypreos, director de State Asphalts NSW, recordó el origen del proyecto en la misma revista: «Rob Pascoe tenía un vaso de café en la mano y me dijo: “¿Encontrarías la manera de volver a meter esto en las carreteras?”. Até cabos. Cogí el teléfono y llamé al día siguiente».

The Guardian, en un reportaje de agosto de 2020 firmado por Bianca Nogrady y Hannah Ryan, situó el arranque en una conversación nocturna en una fiesta de cumpleaños con Chris Collimore, director comercial de Closed Loop. «De verdad empezó con una idea que tuvo John y que luego encajó con nuestro programa», dijo Collimore al diario británico.

Antes de llegar a una calle pública, la mezcla se probó en una franja de 50 metros en el oeste de Sídney. Durante meses pasaron por encima camiones muy cargados y, según el mismo reportaje, el firme aguantó sin agrietarse. Además, pasó una prueba en una máquina que lo flexiona hasta que falla. «Es un producto con mejor rendimiento que el que fabricábamos antes», aseguró Kypreos.

El desarrollo contó con una subvención del programa de Centros de Investigación Cooperativa del Gobierno federal australiano y con la UNSW, que analizó con técnicas avanzadas de imagen cómo se comportan los materiales reciclados. Ese trabajo, según la universidad, permitió obtener la aprobación de la autoridad ambiental de Nueva Gales del Sur para probar el asfalto con pellets de vasos.

«Asociarnos con la UNSW fue la forma más rentable de resolver nuestro reto de desarrollo de producto, porque la universidad tiene muchísima capacidad de investigación avanzada a la que normalmente no tenemos acceso», explicó Ng en el caso de estudio. Nasser Khalili, director de la Escuela de Ingeniería Civil y Ambiental de la UNSW, dijo a Roads & Infrastructure que el proyecto «ofrece la oportunidad de resolver una de las grandes preocupaciones ambientales de la sociedad y del público en general».

Lo que prometen sus creadores

Según Closed Loop, PAK-PAVE mejora la durabilidad del pavimento y su resistencia a las grietas, agarra mejor con lluvia y hace menos ruido. La empresa sostiene también que permite capas más finas y que necesita menos materias primas.

La alcaldesa de Penrith, Tricia Hitchen, lo describió así en la nota municipal: «Puede que los conductores no noten diferencias sutiles entre PAK-PAVE y otros firmes en condiciones normales, salvo que es más silencioso; sin embargo, en condiciones adversas, se informa de que la nueva superficie mejora la frenada y el comportamiento con lluvia».

Hitchen recordó además que el Ayuntamiento mantiene más de 1.208 kilómetros de calles. La UNSW calcula que cada tonelada de este asfalto aparta 400 vasos del vertedero y que la colaboración aspira a desviar hasta 10.000 toneladas de residuos de papel y plástico.

«Esperamos que otros ayuntamientos y gobiernos estatales empiecen a especificar PAK-PAVE Roads, tanto como un firme de alta calidad como por ser un producto que usa un alto porcentaje de materiales reciclados», dijo Kypreos en la nota de Closed Loop. Pascoe, por su parte, añadió que este destino es «una solución fantástica porque utiliza cantidades muy grandes» de vasos.

Lo que todavía no se sabe

El 24 % de reducción de la huella de carbono y las mejoras de agarre y ruido proceden de los propios promotores. No hemos encontrado un estudio independiente y revisado por pares que mida el comportamiento de estas calles con el paso de los años.

Tampoco se ha publicado la receta exacta. La UNSW solo da una referencia, 400 vasos por tonelada, y en 2020 Kypreos guardaba en secreto la proporción: cuando The Guardian le insistió, respondió que eso eran sus «hierbas y especias secretas».

Planet Ark informó en 2023 de que las calles se evaluarían hasta final de ese año y de que un buen resultado podría llevar el producto a todo el país. No hemos localizado los resultados publicados de esa evaluación.

Queda, además, el plástico del revestimiento de los vasos. Meter plástico en el firme ya ha abierto dudas sobre los microplásticos en otros proyectos, como la calle de Shanghái hecha con 6.000 botellas de leche, y en España se prueban otras vías, desde los neumáticos reciclados que reducen el ruido hasta un biomaterial con piel de tomate para caminos rurales.

El propio Kypreos lanzó una advertencia en The Guardian: «Tenemos que tener cuidado de que no se nos vea como la nueva alternativa al vertedero». Pascoe fijó la condición en el mismo reportaje: «Hasta que no compras de verdad los productos hechos con ese material no estás reciclando como es debido».

La nota oficial del proyecto se ha publicado en la web del Ayuntamiento de Penrith (2 de marzo de 2023).

Crédito de la imagen: State Asphalt Services.