Nuevo golpe al comercio: cierra una popular marca de moda en España y 13 tiendas bajan la persiana para siempre

Zeeman ha acordado cerrar 13 tiendas en España dentro de un expediente de regulación de empleo, conocido como ERE. Son dos menos de las que contemplaba el plan inicial de la cadena textil neerlandesa, después de que la negociación evitara el cierre de los establecimientos de Burriana y Cartagena.

El pacto se alcanzó el 29 de junio de 2026 entre la empresa y UGT, CCOO y Fetico, según el comunicado sindical. Además de reducir las salidas forzosas, mejora las indemnizaciones para parte de la plantilla, aunque no todos los empleados que abandonen la compañía cobrarán lo mismo.

¿Qué cambia con el acuerdo?

Las conversaciones comenzaron el 1 de junio de 2026. UGT valora «positivamente» el resultado por reducir los despidos obligatorios y mantener abiertas dos tiendas. Su comunicado no detalla la lista completa de los 13 locales incluidos en el cierre ni sus fechas de clausura. Tampoco cifra el número final de personas afectadas.

Conviene aclarar qué supone este procedimiento. Un ERE de este tipo implica un despido colectivo, no una interrupción temporal del trabajo. El Estatuto de los Trabajadores exige negociar con la representación de la plantilla para intentar evitar o reducir las salidas. También contempla medidas para amortiguar sus consecuencias.

¿Cuánto cobrarán los trabajadores?

Para las salidas forzosas y las voluntarias con permuta, el acuerdo fija una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades. La permuta permite que una persona se ofrezca a salir en lugar de otra inicialmente afectada por el despido.

Para ponerlo en contexto, el mínimo legal aplicable a un despido colectivo procedente es de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades. Lo pactado mejora tanto los días de salario que se reconocen por cada año como el límite de la compensación.

A ese primer grupo se añade el abono obligatorio de 15 días de salario entre la salida efectiva y la finalización formal del contrato. Esa cantidad se suma a la indemnización prevista en el acuerdo.

¿Y quienes se apuntan voluntariamente sin estar afectados ni sustituir a otra persona? Esas adscripciones «voluntarias puras» recibirán 20 días por año trabajado, con un tope de 12 mensualidades, mediante un despido objetivo.

Apoyo después de la salida

El acuerdo también contempla un plan de recolocación externa gestionado por Randstad. Su finalidad es ayudar a los empleados afectados a encontrar otro trabajo fuera de Zeeman, de modo que las medidas no se limiten al pago de una indemnización.

Para los mayores de 55 años se prevé activar el convenio especial correspondiente con la Seguridad Social, conforme a la legislación vigente. Este mecanismo permite mantener cotizaciones y proteger derechos relacionados con prestaciones como la jubilación, según explica la Tesorería General de la Seguridad Social.

También habrá una comisión de seguimiento formada por cuatro representantes de la empresa y otros cuatro de los trabajadores. Su cometido será supervisar cómo se aplica el pacto y resolver los conflictos que puedan surgir durante el proceso.

El comunicado oficial sobre el acuerdo se publicó el 30 de junio de 2026 en FeSMC-UGT.