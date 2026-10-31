Así calcula una IA la reentrada de basura espacial: sitúa la caída de la sonda soviética Kosmos 482 con 11,4 minutos de margen, aunque la prueba fue a posteriori

Un equipo con Khawariz Andaristiyan como primer autor ha probado un método de aprendizaje profundo para calcular a qué hora cae sin control un objeto espacial. Uno de sus tres casos es la cápsula soviética Kosmos 482, que reentró el 10 de mayo de 2025 tras 53 años en órbita. Para ella, el modelo da una incertidumbre de hasta 11,4 minutos.

El trabajo aparece en el volumen 248 de la revista Acta Astronautica, de noviembre de 2026. Los autores precisan que lo aplicaron a tres reentradas incontroladas ya ocurridas. No es, por tanto, una predicción hecha antes de la caída.

Una cápsula de Venus atrapada

El Kosmos 482 era una cápsula de aterrizaje del programa soviético Venera, pensada para Venus. Según la oficina de desechos espaciales de la ESA, su lanzador nunca escapó de la gravedad terrestre. La cápsula siguió dando vueltas a la Tierra hasta 2025.

El 7 de mayo de 2025, la ESA calculó la caída para las 06:18 UTC del día 10, con 18,07 horas de margen. Para el 9 de mayo, a las 19:15 CEST, la previsión era de las 06:37 UTC, con 3,28 horas de margen.

El radar TIRA del Instituto Fraunhofer FHR, en Alemania, tomó imágenes de la cápsula el 8 de mayo, cuando giraba sobre sí misma a dos días de la caída. La ESA agradece a Fraunhofer esas mediciones, que ayudaron a ajustar sus previsiones.

El radar lo vio por última vez a las 06:04 UTC del 10 de mayo. En el paso siguiente, previsto para las 07:32 UTC, ya no apareció. De ahí dedujo la ESA que la cápsula cayó entre las 06:04 y las 07:32 UTC.

La última previsión de la ESA situaba la reentrada a las 06:16 UTC del 10 de mayo, con un margen de 0,36 horas. La ESA añadió que no recibió informes de observaciones visuales ni de impactos en tierra. Tampoco se identificó la hora ni el lugar exactos.

Un coeficiente que se renueva

El coeficiente balístico mide cuánto frena el aire a un objeto en relación con su masa. Cambia si la pieza gira o si el Sol calienta la alta atmósfera.

Los autores lo reconstruyen con un modelo físico de cómo se encoge la órbita. Parten de los elementos de dos líneas (TLE), registros públicos de posición orbital.

Con esa serie entrenan una red neuronal LSTM (de memoria larga a corto plazo), de tipo secuencia a secuencia. También le dan el historial de parámetros orbitales y de meteorología espacial de un ciclo solar completo.

El modelo se integra en un propagador de órbitas escrito en Python, con el integrador Dormand-Prince 8(5,3). Incluye el rozamiento atmosférico y los armónicos zonales terrestres hasta el grado 6. El coeficiente se actualiza cada tres horas durante el cálculo, al ritmo al que llegan los datos del índice geomagnético.

Para medir la confianza de las cifras, el equipo añade un método de incertidumbre llamado Monte Carlo Dropout.

Tres objetos y tres márgenes

Los casos elegidos son la cápsula Cosmos-482, la nave NEOWISE y la etapa de cohete CZ-4B. Según el resumen, la incertidumbre de la hora de reentrada queda dentro de 11,4 minutos para la primera. Para NEOWISE es de 7,8 y para el cohete chino, de 13,2.

Los resultados muestran «un estrecho acuerdo» con informes de predicción de referencia y con observaciones. Además, mejoran a un modelo que mantiene el coeficiente balístico constante.

Los autores comparan sus cifras con informes de varias fuentes, sobre todo de The Aerospace Corporation.

La ESA explica en su blog que la incertidumbre restante viene de la dificultad de modelar la atmósfera y del clima espacial. También influyen datos desconocidos del objeto, como su orientación. El coeficiente variable busca seguir esos cambios.

Más de tres reentradas al día

Cada día reentran, de media, más de tres satélites o cuerpos de cohete intactos, y se lanzan diez cargas nuevas. Lo recoge el informe de la ESA sobre el entorno espacial de 2026, con datos hasta finales de 2025.

El estudio, que cita ese informe, recuerda que a finales de 2025 había 25.060 objetos catalogados en órbita baja. Es casi el doble que diez años antes. Con tanto objeto arriba, los autores quieren previsiones más finas.

Acoplar la estimación física del coeficiente con la previsión de aprendizaje profundo «podría mejorar sustancialmente» la solidez y la precisión, concluyen. El marco, escriben, es «una vía prometedora» para meter el aprendizaje profundo en los sistemas operativos de vigilancia y gestión del tráfico espacial.

OKDIARIO ya contó la espera de la caída de la sonda soviética que ponía a la Tierra en alerta. Repasó también los riesgos de la basura espacial para los aviones en 2035 y publicó un reportaje sobre el cementerio orbital donde acaban los restos de satélites antiguos.

Solo tres casos del pasado

El método solo se ha comprobado con tres sucesos terminados. Nadie sabe aún cómo se comportaría con una reentrada en curso. Los propios autores hablan de una vía «prometedora», no de un sistema listo.

La introducción plantea calcular también la zona de impacto, pero el resumen solo da márgenes de tiempo.

Además, la ESA no fijó una hora exacta para el Kosmos 482. Dio una ventana de 88 minutos, entre las 06:04 y las 07:32 UTC. El margen de 11,4 minutos del modelo no sustituye a una hora comprobada.

El resumen tampoco aclara si funcionaría igual con satélites nuevos, que tienen pocos registros de seguimiento.

El estudio se ha publicado en Acta Astronautica (volumen 248, noviembre de 2026).

Crédito de la imagen: ESA. En la foto destacada se ve un modelo de la cápsula Venera-4, del Museo Memorial de la Cosmonáutica, similar a la del Kosmos 482; no es la cápsula real.