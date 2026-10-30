Así se emula un Apple II en Raspberry Pi sin disquetera ni equipo original: la guía oficial explica cómo compilar LinApple y programar en BASIC

Raspberry Pi ha publicado el 26 de octubre de 2026 un tutorial para convertir una Raspberry Pi en un Apple II, el ordenador de 8 bits que Apple lanzó en 1977. La guía, que firma Brian Jepson, usa el emulador LinApple. Forma parte del libro The Raspberry Pi Guide to Retro Gaming y también aparece en el número 171 de la revista oficial.

El proceso consiste en compilar el programa, cambiar dos opciones de su configuración y probar un programa en BASIC. Jepson es director de publicaciones de Raspberry Pi Press y voluntario del Rhode Island Computer Museum, según cuenta Rob Zwetsloot en la presentación del libro.

Tres ordenadores de 1977

Según el tutorial, el Apple II no fue el primer ordenador personal ni doméstico. Sí formó parte de la «trinidad» de equipos de 1977 junto al Commodore PET y el TRS-80.

Steve Wozniak se inspiró en su trabajo en el juego Breakout durante su etapa en Atari. De ahí salieron los gráficos en color, el soporte para mandos de paletas y el sonido. Ese audio era limitado, porque cualquier cosa más compleja que un pitido exigía mucho al procesador, y por eso se popularizaron tarjetas añadidas como la Mockingboard.

Un BASIC sin decimales

El Apple II traía una versión del lenguaje BASIC que solo admitía números enteros. Al prescindir de los decimales, el Integer BASIC de Wozniak procesaba las cifras a gran velocidad. Según la guía, eso lo hacía incómodo para algunas tareas, pero muy bueno para los videojuegos.

Ese intérprete venía grabado en la memoria ROM del sistema. Applesoft BASIC, más completo, se entregó al principio en una cinta de casete y pasó a la ROM con el Apple II Plus.

Compilar LinApple en la Raspberry Pi

LinApple es una bifurcación del emulador AppleWin, que creó Mike O’Brien. David Baucum y otros colaboradores lo hicieron funcionar en Linux.

El programa no está en los repositorios apt de Raspberry Pi OS, así que el tutorial pide compilarlo. Primero se actualizan los paquetes y se instalan dependencias como git, g++ y cmake, junto con varias bibliotecas. Después se clona el repositorio de LinApple en GitHub.

Dos órdenes de cmake preparan y compilan el código, con el argumento -j4 para usar hasta cuatro núcleos. La instalación se hace bajo la carpeta /usr/local. Después, el emulador se abre con la orden linapple desde cualquier terminal.

Dos ajustes y una tecla

Antes de arrancarlo, el tutorial copia a la carpeta personal el archivo de configuración y un disco de ejemplo llamado Master.dsk. Luego cambia la línea «Joystick 0 = 2» por un 4, para usar el ratón como mando, y el factor de pantalla de 1,0 a 2,5, para agrandar la ventana. La guía admite que el ratón como mando «lo amarás o lo odiarás».

Si el emulador captura el puntero, la tecla F1 lo libera y muestra la ayuda, que se oculta con una segunda pulsación. F6 activa y desactiva la pantalla completa. La captura de la guía muestra la versión 2.3.0 de LinApple, fechada el 26 de mayo de 2020.

Un cuadrado que cambia de color

El programa de prueba se llama BLOCKMOVE y está en el archivo ch03/AppleIIBasicPrograms.dsk del repositorio del libro. Se arranca con linapple –autoboot –d1 AppleIIBasicPrograms.dsk. Luego se escribe LOAD BLOCKMOVE y después RUN.

Aparece un cuadrado pequeño que se mueve con las teclas W, A, S y D. El código fija la posición inicial y los píxeles de cada paso, elige el color 3 y llama a la subrutina que dibuja la figura. Después espera una pulsación, convierte la tecla en un carácter, actualiza la posición y vuelve a la línea 30.

Las líneas verticales y las horizontales salen de colores distintos, y las verticales cambian al moverse. La guía lo atribuye a que el Apple II solo genera una señal de vídeo monocroma y recurre a trucos de señal para producir el color. Los programadores de juegos aprovechaban esos efectos para conseguir las combinaciones que querían.

Tras ejecutar un programa gráfico queda un área de texto pequeña bajo la pantalla. La orden TEXT devuelve el emulador al modo de solo texto. Otras órdenes útiles son LIST, RUN, NEW, CATALOG, SAVE, LOAD y CTRL+C, que detiene un programa.

Sin modelo ni rendimiento

El tutorial no indica qué modelo de Raspberry Pi usó ni mide la velocidad del emulador, así que no hay datos para comparar placas. Las órdenes de BASIC solo valen para programas escritos en ese lenguaje, salvo CATALOG. Muchos juegos son ejecutables binarios sin código fuente.

El README actual de LinApple ya ofrece paquetes .deb para ARM64 con Raspberry Pi OS de 64 bits en su página de versiones. Es una alternativa a compilar que el tutorial no recoge.

La Raspberry Pi ya ha servido para otras recreaciones históricas, como la réplica del ordenador del Apolo 11. El pasado de 8 bits vuelve también con el Atari 800XL o con el ordenador de válvulas de un jubilado.

El tutorial se ha publicado en el blog de Raspberry Pi el 26 de octubre de 2026.

Crédito de la imagen: Raspberry Pi.