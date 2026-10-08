El astillero de Anduril en Maryland tendrá más de 185.000 m² para piezas de submarinos nucleares y el Pentágono lo llama «el mayor desde la Segunda Guerra Mundial»

El martes 6 de octubre de 2026, en los terrenos de la antigua acería de Bethlehem Steel en Sparrows Point, junto a Baltimore (Maryland), el presidente Donald Trump y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, presentaron un nuevo astillero llamado Arsenal-2. Lo construirá y gestionará Anduril Industries, la empresa californiana de defensa conocida por sus drones y sistemas autónomos como el centinela submarino Seabed Sentry.

Según la crónica del Departamento de Guerra, el proyecto suma 6.600 millones de dólares entre la Marina y Anduril, y se espera que el astillero sea «el mayor de su clase en Estados Unidos». Hegseth lo dijo así en el acto: «Por eso hoy estamos aquí para anunciar con orgullo la construcción del mayor astillero de EE. UU. desde la Segunda Guerra Mundial».

Las instalaciones ocuparán más de 2 millones de pies cuadrados (unos 185.800 m²) en una parcela de 187 acres (unas 76 hectáreas), el equivalente a unos 40 campos de fútbol americano, según la empresa, y su actividad inicial está prevista para 2030.

Piezas y grandes secciones para la clase Virginia

Los Virginia son los submarinos de ataque de propulsión nuclear más modernos de la Marina estadounidense. Hoy los fabrican dos astilleros, General Dynamics Electric Boat, en Connecticut, y Newport News Shipbuilding, de Huntington Ingalls Industries (HII), en Virginia, y la Marina cuenta con 26 y espera sumar dos más en primavera, según un alto cargo citado por Fox Baltimore. Uno de los que están en construcción, el futuro USS Baltimore, se adaptará incluso para trabajar en el lecho marino.

Anduril no montará submarinos Virginia completos en Maryland. «Arsenal-2 fabricará componentes complejos y ensamblajes a gran escala del submarino de la clase Virginia y los entregará a Electric Boat y Newport News Shipbuilding para el montaje final», explica la nota de Anduril.

Chris Brose, presidente y director de estrategia de la compañía, detalló el orden en una rueda de prensa telefónica de la Casa Blanca. «Ya hemos hecho inversiones. Ya estamos montando una instalación en California para arrancar con los componentes relativamente más sencillos», dijo, según DefenseScoop. «Cosas como los tubos lanzatorpedos y otras que la base industrial necesita desesperadamente producir en mayor cantidad».

Esa planta, de 160.000 pies cuadrados (unos 14.900 m²) en el condado de Orange, dará a la empresa dos años de ventaja para validar sus métodos y preparar la calificación SUBSAFE, el programa de seguridad con el que la Marina certifica las piezas que deben resistir la presión del agua en un submarino.

Los tubos lanzatorpedos retrasan algunos submarinos en obra

El ritmo de la clase Virginia lleva años por debajo de lo que pide la Marina. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso citado por gCaptain, en los últimos años se han producido entre 1,1 y 1,4 submarinos al año, cuando el Congreso suele financiar dos.

Un alto cargo del Gobierno, que habló con los periodistas de forma anónima, calculó que Arsenal-2 podría aportar unos 9 millones de horas de trabajo al año. «Eso equivaldría a un aumento de alrededor del 15 %», afirmó, según DefenseScoop.

El mismo funcionario explicó por qué se empieza por los tubos lanzatorpedos, por los que se disparan las armas del submarino. «Hoy eso es lo que llamamos un componente limitante, que necesitamos para poder avanzar con algunos de esos submarinos Virginia que están en construcción», dijo.

El plan es gradual. «Van a empezar con estos componentes críticos, demostrar que cumplen los estándares de calidad, demostrar que son seguros para sumergirse con vidas humanas a bordo y que aguantan el límite de presión, y luego pasarán a ensamblajes cada vez más complejos», añadió.

Software para formar a trabajadores sin experiencia naval

La empresa quiere ampliar la cantera de trabajadores. «Toda la tesis es que necesitamos poder incorporar a personas que no tienen título universitario, que no tienen años y años de experiencia previa en construcción naval», dijo Brose, según Fox Baltimore. Y resumió la idea con una frase: «Es un astillero, pero un tipo de astillero muy diferente».

La herramienta para conseguirlo es ArsenalOS, la plataforma de software industrial de Anduril, que según la nota reunirá en un único sistema la fabricación, el movimiento de materiales y las inspecciones.

Brose lo explicó ante los periodistas como una forma de «tomar tareas muy complejas que realizan trabajadores muy cualificados y dividirlas en un número mayor de tareas más sencillas a las que puede contribuir una plantilla más amplia mucho más rápido», recoge DefenseScoop.

El diseño del recinto acorta las distancias entre fabricación, montaje y pruebas. Tendrá naves de gran altura, líneas de producción reconfigurables y un dique seco operativo de 1.200 pies (unos 366 m), una dársena que se vacía de agua para trabajar en seco sobre estructuras enormes.

Dinero privado y pagos ligados a lo que se entregue

Anduril pondrá 3.700 millones de dólares de capital privado. La Marina le ha adjudicado un contrato de hasta 2.900 millones «con pagos vinculados directamente a resultados de producción demostrados», de modo que, según la empresa, es Anduril «y no el contribuyente» quien asume la mayor parte del riesgo.

La compañía calcula 3.100 empleos directos, más de 11.000 indirectos y 2.000 millones de dólares de actividad económica anual, con unos 312 millones en salarios. El gobernador de Maryland, Wes Moore, afirmó en la nota que el proyecto traerá «la mayor inversión privada» y creará «la mayor cantidad de empleos de la historia de Maryland».

Maryland y el condado de Baltimore se han comprometido a igualar hasta el 13 % de la inversión privada prevista, según Fox Baltimore.

Los barcos vuelven a Sparrows Point

El lugar tiene historia naval. Según Anduril, los astilleros de Baltimore botaron el primer Liberty, los mercantes fabricados en serie en la Segunda Guerra Mundial, y Sparrows Point llegó a ser conocido como «el patriarca de los constructores de petroleros de EE. UU.».

«Sparrows Point ayudó a construir la flota que ganó la Segunda Guerra Mundial», dijo en un comunicado Brian Schimpf, cofundador y consejero delegado de Anduril, recogido por Fox Baltimore. «Con Arsenal-2, Anduril devolverá la construcción naval a gran escala a un emplazamiento que puede volver a definir el poder naval estadounidense».

Schimpf también habló del fondo del problema. «Estados Unidos ya sabe construir los mejores submarinos del mundo; el reto ahora es construir la profundidad industrial necesaria para producir más y mantener esa ventaja durante décadas», declaró, según WMAR-2 News.

La salida al agua pesa en el plan, porque las grandes piezas podrían viajar en barco hacia el norte, hasta Electric Boat, o hacia el sur, hasta Newport News, según Fox Baltimore. Trump lo celebró en el acto: «Hoy lanzamos oficialmente la construcción del mayor astillero nuevo de Estados Unidos. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido nada como lo que estamos haciendo hoy».

Lo que todavía falta por demostrar

Arsenal-2 es por ahora un proyecto sobre plano. Los permisos y la preparación del terreno empiezan ya, pero la obra arrancará cuando lleguen las aprobaciones y la actividad en Maryland no está prevista hasta 2030. Los grandes módulos y «supermódulos» siguen siendo una aspiración para la próxima década, que depende de que Anduril demuestre antes que cumple los estándares de la Marina, según una fuente del sector citada por Fox Baltimore.

Tampoco está cerrada la financiación pública. El Gobierno prevé pagar el contrato sobre todo a partir del año fiscal 2028, parte de la ayuda de Maryland aún necesita la aprobación de su Asamblea General y del Consejo del condado, y la etiqueta de «mayor astillero desde la Segunda Guerra Mundial» procede del Gobierno, sin que su crónica precise con qué medida se compara con otros astilleros. Las cifras de empleo también varían entre fuentes, de 13.000 a 14.000 puestos en total.

La nota de la empresa se ha publicado en la web de Anduril, y la crónica oficial del acto, en la del Departamento de Guerra.

Crédito de la imagen: Anduril Industries.