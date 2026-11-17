Un aparato de mano que «escucha» cómo suenan los puentes al paso de un tren y descubre defectos ocultos. Es uno de los 23 inventos para el ferrocarril que el Gobierno británico financiará con 4,8 millones de libras. Lo ha anunciado este 17 de noviembre de 2026 el Departamento de Transporte británico.

Salen del concurso First of a Kind, con el que el ministerio e Innovate UK, la agencia británica de innovación, pagan a empresas para probar sus ideas en vías reales. Así es más fácil que luego las compren operadores de trenes, empresas de mercancías, TfL, HS2 o Network Rail. En mercancías, la automatización avanza también por carretera: en Ohio, dos camiones eléctricos sin conductor ya mueven carga a diario.

Puentes que se escuchan

El aparato se llama SAIN y es de la empresa TRL. Registra la respuesta acústica de los puentes mientras pasan los trenes. Con ese sonido detecta defectos de la estructura que no se ven.

Según el ministerio, así mejora la seguridad y se reducen los cortes causados por problemas en las infraestructuras. En el mismo reto, AtkinsRéalis probará la correlación de imagen digital, una técnica que mide con imágenes cómo se comportan las estructuras.

Otros tres proyectos estudian la socavación. Es el riesgo de que el agua se lleve el terreno bajo los cimientos de los puentes. Uno es de la Universidad de Surrey y otro, DeepScour, usa visión artificial y un gemelo digital.

Un aviso si estás agotado

Otro de los ganadores es ZoneWarden, de la empresa EARTEX. Es un dispositivo que se lleva puesto. Avisa a quien trabaja en obras peligrosas cuando se acerca a una zona de riesgo.

También le alerta si está demasiado cansado o ha pasado demasiado tiempo expuesto al ruido, las vibraciones o el polvo.

ZoneWarden está en el reto de trabajar con seguridad en obras de alta velocidad con poco espacio. Allí está también TunnelGuard, un «gemelo» de seguridad con robots terrestres y aéreos para las obras de HS2.

IA en espacios aislados

Varios proyectos usan inteligencia artificial para ayudar a los viajeros en estaciones y espacios aislados. Uno se llama Not Alone («No estás solo») y es de Sensing Feeling. Otro, AccessRail Assist, es de la Universidad de Huddersfield.

StationGuard, de Innovation Factory, combina sonido e imagen con IA. Su objetivo es detectar, disuadir, retrasar y dar aviso de los delitos contra las infraestructuras ferroviarias.

Otros tres proyectos quieren que los drones vuelen sobre las vías más allá de la vista del piloto. Uno de ellos, CORSAIR, lo hará con vigilancia por radar. Los drones ganan peso en el Reino Unido: el mismo 17 de noviembre, su Ejército anunció la compra de cientos de drones kamikaze para sus tropas en Estonia.

Hojas, raíles y nidos

Las hojas que caen sobre los raíles en otoño restan agarre a las ruedas. Tres proyectos, entre ellos LeafSat, quieren predecir ese riesgo y gestionar mejor la vegetación junto a las vías.

Habitat Wall, de Low Carbon Materials, son muros prefabricados para sujetar los terraplenes. Sus huecos y texturas dan refugio y sitio para anidar a aves, insectos, pequeños mamíferos y anfibios. Además, tienen bolsillos donde pueden crecer plantas.

Inventos que ya funcionan

El concurso empezó en 2017 y algunos ganadores anteriores ya se usan en la red. La tecnología de CoCatalyst contra las hojas se ha usado en toda la red y ha reducido las interrupciones del servicio de pasajeros.

Signapse usa IA para traducir los horarios y la información de viaje a la lengua de signos británica. La han usado el Rail Delivery Group y Network Rail.

Siemens Mobility y Porterbrook han desarrollado un sistema de carga rápida para apoyar la electrificación en el centro de innovación ferroviaria de Long Marston. Fuera del tren, Oak Ridge ha ganado un R&D 100 con un cargador inalámbrico de 22 kW hecho con BMW.

De los ganadores de 2025, AERIAL, de Furrer+Frey, usa imágenes de satélite e IA para cartografiar puentes, túneles y andenes. Los ingenieros usan esos datos para diseñar la catenaria sin estudios lentos y caros sobre la vía. Según el ministerio, ya ha ahorrado dinero a Network Rail y a otros proyectos británicos.

Hendy y Spooner

«Nuestro ferrocarril moderno necesita un pensamiento audaz», afirmó el ministro de Ferrocarriles, Lord Hendy. Según él, el concurso lleva las mejores ideas a la red para que pasajeros y mercancías noten sus ventajas a diario.

Para Claire Spooner, directora de Innovación como Servicio de Innovate UK, la innovación es esencial para un ferrocarril «más fiable, sostenible y que responda a las necesidades de los pasajeros y de la industria».

El anuncio llega antes de la creación de Great British Railways. Según Hendy, invertir en tecnología es la forma de construir un ferrocarril más seguro y fiable mientras se pone en marcha.

Sin reparto por proyecto

Ni el ministerio ni Innovate UK detallan cuánto dinero recibe cada uno de los 23 proyectos. Tampoco dicen en qué líneas se harán las pruebas.

Los proyectos ya han empezado a trabajar y las pruebas llegarán en los próximos meses. Según el ministerio, el concurso aumenta sus posibilidades de venta, aunque no hay garantía de compra.

La información se ha publicado en la nota del Departamento de Transporte británico y en la lista de ganadores de Innovate UK del 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Departamento de Transporte británico.