Un astronauta de la Estación Espacial Internacional ha fotografiado rayos desde el espacio sobre el mar de China Meridional, cerca de Borneo. En la imagen salen también las luces de Singapur y una flota de barcos pesqueros que brilla como un grupo de estrellas. La NASA la ha elegido como imagen del día del Earth Observatory este 17 de noviembre de 2026.

La foto se tomó el 28 de octubre a las 14:20 UTC. En el oeste de Indonesia eran las 21:20. La hizo un tripulante de la Expedición 75 con una cámara Nikon Z9 y un objetivo de 14 milímetros.

Fuegos artificiales entre nubes

El título que ha elegido la NASA viene de Sally Ride, la primera mujer estadounidense en el espacio. Según recuerda la agencia, Ride escribió que en órbita los rayos se ven desde arriba. Las nubes los difuminan en «bolas de luz que estallan».

Y añadía: «A veces, cuando una tormenta se extiende cientos de millas, parece que una brigada transcontinental lanza fuegos artificiales de nube en nube». La NASA ha elegido esa frase como título de la imagen del 28 de octubre.

Cúpulas que suben a la estratosfera

En la foto se ven varios topes nubosos que sobresalen de las tormentas. Dos de ellos aparecen iluminados por los destellos de los rayos.

Según la NASA, son protuberancias altas en forma de cúpula que asoman por encima del yunque de la tormenta. A veces llegan hasta la estratosfera.

Su presencia indica corrientes ascendentes fuertes y tormentas intensas. Desde tierra, la atmósfera se estudia también con superordenadores: en Suiza, Alps ya simula el planeta a 2,5 kilómetros.

Singapur y una flota azul

A la izquierda de la imagen brillan las luces de Singapur, una ciudad-estado de 6,2 millones de habitantes. El estrecho de Singapur, que dibuja una curva, la separa de las islas indonesias de Batam y Bintan, al sur.

Al oeste de la ciudad hay un grupo de luces azules que recuerda a las Pléyades, las Siete Hermanas. Según la NASA, probablemente son barcos pesqueros. Usan luces potentes para atraer calamares o bancos de peces como sardinas y anchoas.

Más lejos, al noroeste y ya en el mar, se ven puntos naranjas dispersos. La agencia cree que son quemas de gas.

Lo que más ven los astronautas

Las tres cosas, ciudades, flotas pesqueras y rayos, fascinan desde hace años a quienes viven en la estación. El astronauta y fotógrafo Donald Pettit comparó las ciudades de noche con zarcillos que brillan como un cartel de Broadway. Los barcos le parecían «una constelación de estrellas».

Para muchos, lo que más se queda en la memoria son los rayos. El astronauta de la NASA Anil Menon lo contó en un vídeo publicado en X. «Como luciérnagas en la noche, los rayos son lo que más me gusta ver desde el espacio», dijo.

Menon reconoció que los rayos son difíciles de captar y compartir. Por eso valoraba su vídeo, grabado sin cambios y a velocidad real. Según Menon, muestra el enorme alcance de las tormentas y de los rayos sobre la Tierra.

Cinco millones de rayos al día

Los científicos de la NASA calculan que en cada momento hay unas 2.000 tormentas activas en la Tierra. Juntas producen casi 60 destellos por segundo, unos 5 millones al día.

Mientras los astronautas miran las tormentas desde arriba, en la Tierra el laboratorio Lawrence Livermore imita la atmósfera con emuladores de inteligencia artificial como STRATA.

El programa de la estación ayuda a los astronautas a tomar las fotos de la Tierra más útiles para la ciencia y el público. La NASA las publica gratis en su archivo de fotografía de astronautas.

La estación envía su voz, su vídeo y sus datos a tierra a través de la flota de satélites TDRS. Es la misma flota que la NASA quiere relevar con hasta 1.065,6 millones de dólares.

Sin nombre del fotógrafo

La NASA no dice qué astronauta de la Expedición 75 tomó la foto. Tampoco indica la altura exacta de la estación en ese momento ni cuántos rayos hubo en esas tormentas. Y presenta los barcos pesqueros y las quemas de gas como la explicación más probable de esas luces, no como un hecho confirmado.

La imagen, además, se ha recortado y retocado para mejorar el contraste, y se le han quitado defectos del objetivo.

La información se ha publicado en la imagen del día del Earth Observatory, escrita por Adam Voiland.

Crédito de la imagen: NASA.