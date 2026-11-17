Un juego chino de acción con fábricas automáticas y un cuaderno con inteligencia artificial son lo mejor de Google Play en 2026. Google ha anunciado este 17 de noviembre los ganadores de sus premios anuales Best of Play. Arknights: Endfield se lleva el premio al mejor juego en la mayor parte del mundo y Notability, el de mejor aplicación.

La lista la presenta Sam Bright, vicepresidente y director general de Google Play. Según la compañía, este año las apps buscan devolver tiempo al usuario. Los juegos, por su parte, apuestan por historias ricas que se siguen en el móvil, la tableta y el PC.

Fábricas en un mundo anime

Arknights: Endfield es obra del estudio chino Gryphline. Según Google, combina el combate de acción de un juego de rol con complejos sistemas de automatización de fábricas.

«Cada rincón de Arknights: Endfield nos tiene enganchados», escribe Google. Destaca su combate en tiempo real, sus personajes y la construcción y gestión de fábricas. Lo define como una experiencia única «que no olvidaremos pronto».

El premio no es igual en todos los países. En el blog de Google para Asia-Pacífico, Google precisa que Gryphline ganó el de mejor juego en todo el mundo salvo en Japón y Corea.

Unos apuntes que responden

Notability es un cuaderno digital para estudiar y trabajar, ahora hecho de forma nativa para Android. Con IA, permite chatear con los propios apuntes, crear esquemas de estudio y generar cuestionarios a medida.

Google la premia también como mejor compañera de productividad. Es un terreno donde la IA aún tropieza con los textos extensos: La prueba StateBench deja a GPT-6, Claude y Gemini en el 13 % de precisión o menos en los problemas más largos de su nivel más difícil.

La IA aparece en otro premio. Wispr Flow, que pasa la voz a texto con inteligencia artificial, gana como aplicación más innovadora.

Del reloj al PC

En la categoría de varias pantallas ganan Strava y Moonlight Peaks. Google destaca que Strava registra repeticiones sin manos en un reloj Wear OS. El progreso semanal se ve en un widget de la pantalla de bloqueo.

Moonlight Peaks es un juego de vida tranquila: se cultivan cosechas mágicas y se corteja a hombres lobo. Google lo jugó en el móvil y, en sesiones largas, en el PC con Google Play Games. Es una alternativa a la nube, donde Xbox Cloud Gaming ya limita a 15 horas al mes el juego de Game Pass Ultimate.

En muchos mercados, el premio al mejor juego para varias pantallas fue para NTE: Neverness to Everness, del estudio chino Perfect World. Según Google, sus jugadores destacan lo fácil que es pasar del PC al móvil.

Los mejores juegos

Warframe gana como mejor multijugador y Subway Surfers City, como mejor para partidas rápidas. Deep Rock Galactic: Survivor es el mejor juego independiente y Sea of Stars, el de mejor historia.

Zenless Zone Zero, de HoYoverse, se lleva el premio al mejor juego con actualizaciones continuas. Según Google, HoYoverse lo ganó en América y en los mercados europeos.

Música, deporte y coches

Qobuz gana en entretenimiento, ibis Paint X en expresión creativa y Spark en desarrollo de habilidades. Sofascore es la mejor para aficionados al deporte y Riley, un registro de emociones, la mejor app poco conocida.

Pocket Casts gana en relojes y BandLab en pantallas grandes. Audible es la mejor app para coches y la de la MLB, la mejor para realidad extendida. Vinted, Pocket FM y FotMob aparecen como tendencias del año.

Google premia además libros y audiolibros. Su libro de empresa favorito es «I Am Not a Robot», de Joanna Stern. Cuenta un año usando la IA para casi todo.

Ganadores en Asia

Google destaca que los estudios de Asia-Pacífico han elevado la calidad visual y la profundidad de sus juegos sin perder rendimiento en el móvil. Ese empuje llega cuando las ventas de Xbox y PlayStation se enfrían antes de GTA VI.

En Japón, el mejor juego es hololive Dreams, que ofrece parques temáticos de VTubers a medida. Scarfall 2.0, de Blast+ Games, gana como mejor juego hecho en India, con un mapa de Bombay para 100 jugadores lleno de trenes y calles.

Tukang Sate VS Ojol Rush, de Own Games, es el mejor hecho en Indonesia: convierte la comida callejera y los viajes compartidos en un juego casual. En Corea, el mejor juego es MapleStory: Idle RPG, con el que NEXON tira de nostalgia.

Una lista de Estados Unidos

El blog detalla los ganadores de Estados Unidos y remite a la página Best of 2026 de Google Play para el resto. No menciona cuáles son los de España.

La nota tampoco explica cómo se eligen los ganadores ni qué datos de descargas pesaron en cada categoría.

La información se ha publicado en el blog oficial de Google el 17 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Google.