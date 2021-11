Primero se estrella con el coche en el que transportaba hachís contra un vehículo de la Guardia Civil y, luego, cuando creía que no le miraban los agentes intenta huir. Por si no fuera ya bastante inútil el intento de fuga no se lo piensa y trata de llevar consigo uno de los fardos de droga. Ha ocurrido en Ceuta donde, al parecer, algunos traficantes carecen del más mínimo sentido común.