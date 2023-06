Una tormenta arrasa la cubierta de un crucero turístico Royal Caribbean en Florida: «¡Oh Dios mío!»

Una brutal tormenta azotó a uno de los buques turísticos más majestuosos que cruzan los océanos, el Independence of the Seas, perteneciente a la compañía Royal Caribbean. El trasatlántico sufrió el temporal en el mismo Puerto de Cañaveral en Florida desde donde tenía que partir hacia Las Bahamas. Allí la tempestad arrasó con la cubierta del barco haciendo volar por los aires sombrillas, tumbonas y todo tipo de mobiliario causando el terror de los turistas. «¡Oh Dios mío!», grita aterrorizado un pasajero del barco en un video que se ha hecho viral en redes sociales.

Esta inesperada borrasca, que ocurrió el pasado 16 de junio mientras el crucero se encontraba en el puerto norteamericano, se desató con vientos huracanados que incluso arrastraban a los pasajeros por los pasillos exteriores creando una situación muy caótica y peligrosa. Sin embargo, el pánico aumentó cuando comenzó a entrar agua en el barco.

Este hecho ha sido ampliamente conocido a través de un video que acumula decenas de miles de visualizaciones en redes sociales donde se ve como la tempestad arrasa con el barco. En la grabación se puede apreciar como los tripulantes y pasajeros huyen a resguardarse en las zonas interiores del buque mientras muebles y sombrillas saltan por los aires para después caer con fuerza en la zona donde se sitúa la piscina.

😮 Los pasajeros del crucero Independence of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, vivieron instantes de terror cuando una repentina tormenta azotó la embarcación antes de zarpar desde Florida. No se registraron heridos de gravedad.https://t.co/wLQDCFnHvs pic.twitter.com/jWsuV7pzO9 — Ámbito Financiero (@Ambitocom) June 23, 2023

Sobre este incidente la naviera Royal Caribbean explica en declaraciones a Fox 35 News que la «ráfaga repentina de fuertes vientos duró un breve periodo y no provocó heridos graves entre nuestros clientes o la tripulación». Además añadió que «el Independence of the Seas continuó continuó con su viaje y llegó a las Bahamas según lo programado».

El Independence of the Seas es uno de los barcos más grandes del mundo. Fue construido en Turku, Finlandia, en 2008, con 15 cubiertas donde puede acomodar 4.370 pasajeros. El buque es tan descomunal que necesita estár manejado por 1.360 tripulantes. El crucero tiene 339 metros de longitud, 70 metros más que el famoso Titanic hundido en 1912. Además es capaz de alcanzar una velocidad de 21.6 nudos, unos 40 km por hora aproximadamente.

Su itinerario depende de la estación del año. El barco opera en Fort Lauderdale, Florida, durante otoño e invierno y en Southampton, Inglaterra, durante los meses de primavera y verano.​