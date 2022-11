Unos pescadores vivieron unos momentos de alta tensión y de auténtico pánico cuando un impresionante tiburón mako saltó a la proa de su barco en las aguas de Nueva Zelanda. Un tiburón de nada menos que 150 kilos que luchó durante bastantes minutos por volver al mar, pero sin conseguirlo sin un poco de ayuda.

En las imágenes tomadas por el capitán, que ya se han hecho virales, se puede apreciar cómo el enorme tiburón salta sobre el barco tras morder el anzuelo de los pescadores, que habían salido a faenar en esas aguas. La sorpresa de la tripulación comandada por el capitán Ryan Churches fue mayúscula cuando vieron al escualo retorcerse en la proa de la embarcación tratando de volver a las aguas. La desesperación del tiburón sembró el pánico entre los tripulantes, ya que empieza a dar vueltas en la proa e incluso golpea el parabrisas con su enorme cola.

SHARK JUMPS ONTO BOAT 🦈 A charter fishing boat captain captured the unbelievable moment a #shark jumped onto his boat in the waters off New Zealand. The shark eventually slid back into the water. https://t.co/OqCBUYUXqi pic.twitter.com/hHh6DsPFqt

— Eyewitness News (@ABC7NY) November 9, 2022