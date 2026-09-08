Muere un policía nacional en Madrid tras chocar contra un coche al salir de trabajar

Un policía nacional de 47 años ha muerto al colisionar contra un turismo en la calle Tembleque y Avenida de Los Poblados, en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes, 7 de septiembre, en torno a las 21:00 horas, en la confluencia de las mencionadas calles, reguladas por semáforos.

Tras la colisión, el hombre perdió el control de la motocicleta e impactó contra un semáforo con tal fuerza que éste resultó derribado. En un primer momento un agente de Policía de Madrid y un conductor de la EMT le atendieron, iniciando maniobras de reanimación cardiopulmonar. Posteriormente, efectivos de Protección Civil continuaron la reanimación pero, después de 35 minutos, sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Una psicóloga de SAMUR-Protección Civil atendió a la conductora del vehículo implicado. Por su parte, la Policía Municipal ha asumido la investigación del accidente.

La víctima era policía nacional en la Jefatura Superior de Madrid y colisionó contra un turismo al salir de trabajar. El Cuerpo ha confirmado lo ocurrido en redes sociales y ha trasladado sus «condolencias a la familia y amigos de Amador».