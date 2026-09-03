Tragedia de madrugada en Palma: muere atropellado por un coche un joven italiano de 29 años

Un joven italiano de 29 años ha muerto durante la madrugada de este jueves después de ser atropellado por un coche en Palma. El suceso ha tenido lugar en el Camí de Can Capó, una vía situada entre la autopista de Llucmajor (Ma-19) y la carretera de Manacor (Ma-15).

El atropello mortal en Palma se ha producido alrededor de las 00.25 horas, cuando un Dacia Sandero que circulaba en dirección a la carretera de Manacor ha alcanzado al joven, que se encontraba caminando por las inmediaciones de la calzada. Como consecuencia del impacto, la víctima ha salido despedida y ha quedado inconsciente sobre la vía.

Los primeros en llegar al lugar han sido agentes de la Policía Local de Palma, que han comprobado la gravedad del estado del joven. La víctima se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que los policías han iniciado inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras esperaban la llegada de los equipos sanitarios.

Poco después se han desplazado hasta el lugar varias ambulancias del SAMU 061, cuyos profesionales han continuado con las labores de reanimación. A pesar de los esfuerzos realizados, los sanitarios no han podido salvar la vida del joven y finalmente se ha confirmado su fallecimiento.

La mujer que conducía el vehículo ha resultado ilesa físicamente, aunque ha sufrido una fuerte crisis de ansiedad tras el accidente y ha quedado en estado de shock. El impacto ha provocado importantes daños en la parte delantera del coche y ha roto el parabrisas, por lo que ha sido necesaria la intervención de una grúa para retirar el vehículo.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del atropello en Palma. La conductora ha dado negativo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas después del accidente.

Los investigadores trabajan, entre otras hipótesis, con la posibilidad de que el joven hubiera invadido la calzada momentos antes de ser alcanzado por el vehículo. Esta circunstancia todavía deberá ser determinada por la investigación. Al tratarse de un accidente de tráfico con una víctima mortal, las diligencias serán remitidas a la autoridad judicial para esclarecer cómo se produjo el atropello.