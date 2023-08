Muere una mujer tras derrumbarse el techo de su casa en Calahorra

Una mujer de 61 años ha fallecido en Calahorra (La Rioja) este lunes después de que el techo de su casa se derrumbara sobre ella mientras dormía. La víctima, de la que aún se ha revelado su nombre, se encontraba en una de las habitaciones del tercer piso del inmueble, que está situado en el Casco Antiguo del municipio. El edificio había sido declarado «en ruinas» según informó la alcaldesa, Mónica Arcéiz. Los servicios de emergencia y los bomberos del municipio se desplazaron hasta el lugar de los hechos donde encontraron el cuerpo de la mujer entre los escombros. A pesar de los esfuerzos de los sanitarios y las labores de rescate de los bomberos, tristemente no se pudo hacer nada más que confirmar el fallecimiento. Como consecuencia del derrumbamiento los demás vecinos del edificio han sido desplazados a establecimientos hoteleros y en albergues de la zona.

La mujer no era de la zona

La fallecida no era una vecina habitual de la zona, ni siquiera estaba empadronada en el municipio. Ella era jornalera y convivía con cinco personas más en el piso. El día del suceso sus compañeros se extrañaron de que no se apersonara en su lugar de trabajo, una vez regresaron al edificio se percataron del trágico accidente que había tenido lugar en la vivienda. El resto de personas que vivían en el inmueble tampoco se percataron del siniestro hasta la llegada de los temporeros. «Estábamos todos dormidos hasta que he escuchado gritos de que la vecina se había muerto, y pidiendo ayuda» comentaba una vecina de la zona. La hora del suceso no ha podido ser concretada debido a que ninguno de los compañeros de la mujer notó un signo de alerta cuando se fueron del piso.

Los bomberos, la Guardia Civil y los Servicios de Emergencia llegaron por la tarde al lugar del accidente y sobre las ocho y media comenzaron la extracción del cadáver del inmueble. Al sitio también se desplazó la alcaldesa de Calahorra junto a varios concejales del Gobierno Municipal, ahí aprovechó para mandar las condolencias del Ayuntamiento a la familia de la mujer fallecida, quien tenía dos hijos. Por otro lado, desde ayer por la tarde las banderas de la Casa Consistorial se encuentran a media asta. Los vecinos del edificio han sido trasladados a distintos hoteles y albergues para que tengan un lugar donde dormir.