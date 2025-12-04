Muere de un infarto al conocer el fallecimiento de su mujer en un accidente causado por un conductor ebrio

Un hombre ha muerto de un infarto al recibir la noticia de la muerte de su mujer en un accidente de tráfico causado por un conductor borracho en Muiños, Orense, durante la noche del miércoles. La mujer, de 51 años, conducía un Citroen Saxo por la carretera OU1205 a la altura de Porqueirós, cuando chocó frontalmente contra una furgoneta que invadió el carril contrario a las 23:00 horas, según han informado fuentes de la Guardia Civil. Los dos fallecidos son vecinos de Requiás, en el municipio de Muíños, y tenían un hijo que quedó en estado de shock al conocer lo ocurrido.

El conductor de la furgoneta, una Opel Combo, dio positivo en alcoholemia y fue trasladado al Hospital Universitario de Orense en estado leve. La mujer, que regresaba a casa después de trabajar cuando sufrió el accidente había quedado atrapada en el interior del vehículo a causa de la colisión. El servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia, el Grupo de Emergencia Supramunicipal de Muíñis y la Guardia Civil de Tráfico tuvieron que intervenir para su excarcelación.

Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer tras extraerla del vehículo. El marido de la víctima llegó al lugar del accidente y sufrió un infarto al recibir la noticia sin que los servicios médicos pudieran reanimarlo.

El conductor de la furgoneta y presunto responsable de la colisión dio positivo en alcoholemia tras el accidente. Ahora siendo investigado por la presunta comisión de un delito de homicidio a causa de una imprudencia grave. El hombre tenía una primera tasa de 0,64 miligramos por litro en el primer test y de 0,58 en la segunda prueba.

El presunto responsable del accidente, vecino de Calvos de Randín, ha sido detenido a las 13:23 horas de este jueves y será puesto a disposición del juzgado de Bande durante la tarde.