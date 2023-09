Mueren cuatro personas arrolladas por un tren de Rodalies en Barcelona

Al menos cuatro personas han muerto atropelladas esta noche por un tren en Barcelona, entre las estaciones de Parets del Vallès y de Granollers-Canovelles. El accidente se ha producido a las 20.22 horas cuando cuatro personas han cruzado la vía «en un punto no autorizado, en curva y de difícil visibilidad» y un tren de la línea R3 les ha atropellado. Otras tres personas han sido trasladadas al Hospital de Mollet (Barcelona).

Prealerta #FERROCAT

Tallada la circulació de trens de la @rod3cat per un atropellament múltiple a Montmeló. No hi ha circulació de trens entre Parets i Granollers-Canovelles pic.twitter.com/lD1dqZswbZ

— Protecció civil (@emergenciescat) September 10, 2023