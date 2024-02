Maru, superviviente del incendio de Valencia: «No tenemos ni idea de qué va a pasar a partir de ahora»

Maru es una de las vecinas que pasó, en sólo veinte minutos, de salir de su casa a dar un paseo en bicicleta a perder su vivienda por completo, pasto de las llamas que han sembrado de tragedia el complejo de 138 viviendas de Valencia que ha quedado totalmente destruido por las llamas y que se ha cobrado la vida de nueve personas, entre ellas una familia de cuatro miembros, el matrimonio y dos bebés.

En una entrevista concedida a OKDIARIO, esta vecina afirma que el drama que están viviendo va acompañado del «agradecimiento continuo» por el apoyo que están recibiendo de la ciudadanía, consternada y solidarizada. «No te imaginas cómo se está volcando la gente con nosotros, gente que conoces muy poco y que nos ha ofrecido sus casas, todo, y eso no tiene precio», relata.

Confiesa que ahora «no tenemos ni idea de qué va a pasar». Se enfrentan al incierto proceso de intentar resarcirse de las pérdidas, de ver cómo sus casas, algunas de ellas con hipotecas pendientes, han quedado arruinadas sin remedio con todo lo que tenían dentro. Todo esto después de horas de confusión, de desorientación ante el devastador incendio.

«Yo salí del piso a las 17.40 horas, iba al parque en bicicleta y, nada más llegar, a los diez minutos, me llama mi esposo por teléfono y me dice Maru, vente que el edificio se está quemando, vente, es en serio». Ella no daba crédito. Acababa de salir de casa y todo estaba en orden. Apresuradamente regresó. Tardó otros diez minutos. Y, cuando llegó, todo el bloque estaba envuelto en llamas. Su esposo, su cuñada y su hermano estaban en la calle, habían logrado salir sanos y salvos.