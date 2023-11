La borrasca Ciarán y sus fuertes rachas de viento dejaron importantes consecuencias en toda la península. La más grave aconteció en la calle Almagro de Madrid, donde una joven de 23 años murió aplastada tras la caída de un árbol de grandes dimensiones.

La fallecida, que iba acompañada de sus padres en el momento del accidente, nació en Barcelona, en la ciudad de Esparraguera. Había estudiado la carrera de Ciencias Biomédicas en la Universidad de Barcelona y actualmente ejercía como becaria en el departamento de Marketing y Neurociencia en una farmacéutica en Madrid.

El árbol que provocó la muerte de la joven en Madrid medía 15 metros de altura y casi dos de perímetro, y pesaba unas dos toneladas. En los dos últimos años había sido revisado por el Servicio de Evaluación y Revisión Verde (Server) del Ayuntamiento, concretamente el 28 de mayo de 2022 y el 25 de mayo de 2023.

Desde el propio Server han confirmado que el olmo desplomado era «un árbol sano» que no presentaba ninguna patología ni daño. «En ninguna de las dos inspecciones se detectó ningún defecto», han declarado.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida, también ha comparecido asegurando que el árbol que ha provocado la muerte de la joven no tenía «afecciones». Tras lo ocurrido, Almeida ha confirmado que se intensificarán este tipo de revisiones en los árboles de la capital para tener un mejor control y evitar «por todos los medios» que algo así pueda ocurrir de nuevo. Además, ha aprovechado la ocasión para trasladar una vez más y de manera pública sus condolencias a la familia de la víctima.

«Se hizo ayer una revisión también donde se ratificó lo que se había visto en mayo del 22 y el 23, es decir, que no había afecciones o que no había una causa aparente que justificara que el árbol se encontrara en una mala situación o en un mal estado. Se apunta que la situación en la que se encontraba el árbol, que es justo en el esquinazo, pudiera haber afectado para que se produjera el levantamiento o el desgarramiento de la raíz, porque por donde se desgarra es la raíz, no es que se caigan las ramas», ha explicado ante los medios.

«Yo sé que parece inexplicable, y más aún le debe parecer a los familiares de la persona fallecida, por tanto lo que tenemos que hacer es tratar de poner todos los medios para averiguar exactamente cómo es posible que ese árbol se cayera de cuajo arrancado por la raíz sin que las ramas y el tronco presentaran signos», ha finalizado.