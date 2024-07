Detenido en un bar mientras veía la Eurocopa un hombre por matar y descuartizar a 42 mujeres

La Policía keniana ha detenido en la madrugada de este lunes a un hombre, mientras veía la Eurocopa, que confesó haber asesinado a 42 mujeres, tras el hallazgo del pasado viernes de al menos ocho cuerpos descuartizados en un vertedero en un barrio marginal de Nairobi, informó la Oficina de Investigaciones Criminales (DCI, en inglés).

El detenido es un hombre llamado Collins Jomaisi Khalisia, de 33 años, que, además, confesó que todas las mujeres fueron asesinadas del «mismo modo» y que su primera víctima fue su mujer a quien «estranguló hasta matarla», antes de desmembrar su cuerpo y tirarlo al vertedero, detalló Mohamed.

«Durante el interrogatorio, el sospechoso confesó haber engañado, matado y tirado 42 cuerpos de mujeres en el vertedero, todas asesinadas entre 2022 y, como última fecha, el 11 de julio de 2024», dijo en una rueda de prensa el director de la DCI, Amin Mohamed.

Tras su detención, se registró su residencia, donde se encontraron varios objetos, incluyendo 24 tarjetas SIM, ocho móviles, un ordenador portátil, dos bragas de mujer, un machete, que se cree que fue utilizado para desmembrar a las víctimas, y bolsas de plástico similares a las que fueron usadas para tirar los cadáveres al vertedero.

«Se está haciendo evidente que nos encontramos ante un asesino en serie psicópata que no respeta la vida humana», señaló Mohamed, mientras siguen las investigaciones.

Meet 33 years old Collins Jomaisi Khalisia who hails from Vihiga County, The Prime Suspect in Kware deaths. His First Victim was his wife whom he killed and dumped in 2022.

