Desalojada una veintena de edificios tras hundirse un inmueble en Arenys de Mar (Barcelona)

Una veintena de edificios de Arenys de Mar (Barcelona) han sido desalojados tras hundirse un inmueble de la misma calle en la que se encuentran. Así lo han informado los Bomberos de la Generalitat.

Emergencias 112 recibió el aviso del derrumbe en la calle de la Iglesia de Arenys poco antes de las 15:30 horas y lo trasladó a los Bomberos. Se trata de un inmueble de cuatro pisos. Según han informado, no hay personas heridas ni afectadas.

«Trabajamos en el derrumbe de una casa de PB+3 en Arenys de Mar. No hay afectados, hemos desalojado las casas próximas y revisamos su afectación. Trabajamos 11 dotaciones, con especialistas del Grupo de Estructuras, efectivos GROS y el equipo de drones», han informado.

Al parecer, el hundimiento se produjo como consecuencia de las obras de derribo que se llevan a cabo en el inmueble contiguo. Al solo permanecer en pie por el momento la fachada, los bomberos consideran que podría desmoronarse en cualquier momento, desconociendo en qué dirección. Como medida de precaución, se ha procedido a evacuar a las viviendas más cercanas de la misma calle mientras los equipos técnicos revisan de forma exhaustiva el alcance estructural de los daños de la zona.