Francisco Javier Almeida sigue negando el asesinato del pequeño Álex, ante el tribunal que le juzga en la Audiencia Provincial de La Rioja. Sin embargo, hace unos meses, Almeida tuvo un desliz mientras estaba en prisión provisional. En una instancia solicitando ayuda a la dirección de la cárcel, Almeida encabezó la carta como: «Yo soy el que ha matado al niño de Lardero». Así lo ha confirmado el director del centro penitenciario ante el tribunal.

La declaración del director de la prisión ha llegado tras las declaraciones de los policías que sorprendieron al asesino de Lardero con el cadáver de Álex en los brazos y han desmontado la versión exculpatoria de Almeida.

El asesino de Lardero insiste en que no mató al niño, cuenta que le tapó la boca al menor porque gritaba, la víctima se desvaneció y él solo pretendía llevarle al hospital cuando le detuvieron. Los policías han descartado que Almeida estuviera borracho en el momento del crimen, y han confirmado que el niño había fallecido, presumiblemente por estrangulamiento, vistas las marcas que presentaba en el cuello.

Tras los policías, ha llegado el turno del director de la cárcel de Logroño, donde el presunto asesino permaneció hasta el juicio en situación de prisión provisional.

A petición del fiscal, el director de la prisión ha contado que Almeida envió una instancia a la dirección de la cárcel solicitando ayuda legal porque no tenía a nadie que le asistiera. El presunto asesinó entregó la carta sin precintar y en mano a un funcionario para que se la hiciera llegar al director. Cuando el responsable de la prisión abrió la instancia se quedó boquiabierto: Almeida encabezaba la carta presentándose con esta frase: «Soy el que ha matado al niño de Lardero, sé que no tengo perdón y siento el daño que he causado a la familia».

Tras la lectura de la carta en sala a petición de la Fiscalía, el director de la prisión ha explicado que dio parte al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria correspondiente y el titular remitió al director a la juez que investigaba el asesinato de Álex. Así, la carta formó parte de los indicios en contra del acusado.

No ha sido el único revés que ha sufrido Almeida durante estas dos primeras jornadas del juicio. A esta confesión involuntaria por escrito, se ha sumado la declaración del padre de una de las principales testigos. Una niña de cuatro años que presenció el momento en el que Almeida se llevó a Álex del parque de Lardero donde jugaba con otros menores.

Su padre ha relatado: «Mi hija llegó corriendo y me dijo, Papá, Papá, un señor se ha llevado a Álex». Eran las 20:20 horas aproximadamente, la reacción no se hizo esperar, ha contado el testigo: «En ese momento salimos a la carrera y ya no vimos a nadie, ni a Álex, ni nada. Y me giré y le pregunté a mi hija: ‘¿Dónde está Álex?’. Y me dijo ‘un señor se lo ha llevado por allí’ y me dijo que se lo llevó agarrado de la pechera». Almeida mantiene que el niño se fue con él de forma voluntaria.