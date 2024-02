El zasca de Carlos Lozano a Chenoa tras presentar ‘Operación Triunfo’

El pasado sábado 17 de febrero Amazon Prime emitió la última entrega de ‘Operación Triunfo’: una gala especial presentada por Xuso Jones que contó con Chenoa en plató en calidad de entrevistada. Recordemos que la artista ha ejercido de maestra de ceremonias, convirtiéndose en la sucesora de Carlos Lozano, el primer presentador que tuvo el reality. El ex de Mónica Hoyos fue el encargado de llevar a ‘OT’ a lo más alto y coincidió con rostros tan importantes como David Bustamante, David Bisbal o la mismísima Chenoa. Esta última ha recibido una bonita sorpresa gracias a su compañero, quien se ha puesto en contacto con ella para mandarle un mensaje. El problema es que sus palabras escondían un trasfondo que no ha tardado en ver la luz.

Carlos Lozano no ha vuelto a presentar un programa tan importante como ‘Operación Triunfo’ y sus rivales le acusan de no haber pasado página. La cuestión es que el comunicador quiso felicitar a Chenoa, pero sus palabras tienen un doble sentido que han generado una guerra inesperada. Cuando él era el encargado de conducir ‘OT’ popularizó algunas palabras como «guapo» o «guapísima» para dar ánimos a los concursantes y considera que esto es lo que ha faltado en la nueva edición del concurso. En tono de humor, Carlos ha lanzado un reproche que no ha pasado inadvertido.

«Han faltado palabras clave, como ‘guapa, guapísima, ¡cruza la pasarela!’. Tú le has dado tu toque y lo has hecho muy bien. Los tiempos cambian y ya está. Me alegro mucho por ti. Yo hice la primera edición y tú estás haciendo casi la última, y las que quedan, porque ‘OT’ seguirá», le ha dicho Lozano a su compañera.

La relación entre Carlos Lozano y Chenoa

La primera edición de ‘Operación Triunfo’ marcó a muchísima gente, de hecho algunos no han olvidado los romances y enemistades que surgieron durante esta temporada. Se ha especulado bastante sobre la amistad que tienen los concursantes de ‘OT 1’ y lo cierto es que los hechos hablan por si solos. Por ejemplo, Chenoa continúa teniendo una vinculación muy estrecha con Natalia, Geno y Gisela, que son justo las que se han trasladado hasta el plató para darle una sorpresa.

La presentadora se emocionó al encontrarse con sus compañeras y aseguró que gracias a ella había vivido esta aventura desde un punto de vista más relajado. Recordemos que, justo antes de tomar las riendas de este concurso, filtraron la separación de Chenoa y Miguel Sánchez, el doctor con el que se había casado en Mallorca. El estado de ánimo del artista no era el mejor, pero siempre tuvo claro cuál era su deber: entretener a la audiencia y demostrar que estaba preparada para tomar las riendas de ‘Operación Triunfo’, el concurso que le convirtió en una estrella.

Hasta la fecha, el tipo de conexión que existía entre Chenoa y Carlos Lozano era un misterio, pero el presentador ha dado un paso adelante y ha felicitado a la intérprete de ‘Cuando tú vas’. En concreto le ha dicho: «Te quería mandar un beso muy grande y decirte que lo has hecho muy bien. Te he estado siguiendo y felicidades, hija, vales para todo. Te quiero mucho». Sin embargo, luego le ha el lanzado un reproche por no utilizar las mismas expresiones que estuvieron presentes durante ‘OT 1’.

Carlos Lozano está dolido con ‘OT’

Carlos Lozano siempre se ha caracterizado por ser muy sincero y no ha dejado pasar la ocasión para contar el motivo por el que está molesto con los responsables de ‘Operación Triunfo’. Considera que es parte de la esencia y de la magia del programa, por eso no entiende que Amazon Prime ni siquiera se haya puesto en contacto con él para proponerle participar en alguna gala en calidad de oyente. Lozano, aprovechando que el foco estaba en su persona, ha señalado a la productora que está detrás de este reality. Eso sí, en un tono muy discreto.

«A los concursantes les digo que adelante y fuerza. Ya sabéis que tenéis que empeñaros para conseguirlo, pero estáis con los mejores, los mejores productores musicales, los mejores directores de la compañía Gestmusic. Y no quiero ser pelota porque no debería, porque no me habéis llamado ni siquiera como invitado. Un beso para todos», ha declarado al respecto.

El presentador lleva un tiempo retirado de la pequeña pantalla. Después de ‘OT’ ha participado en otros programas importantes, pero ocupando puestos distintos. Por ejemplo, ha sido concursante de ‘Supervivientes’ y de ‘Gran Hermano VIP’. A raíz de este último formato consiguió recuperar su puesto de presentador y se mudó a Cuatro para conducir ‘Granjero busca esposa’. El problema es que el proyecto no cosecho los datos de audiencia esperados y la cadena no siguió insistiendo.