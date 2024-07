Vinculan a Masi Rodríguez con varios famosos tras su ruptura con IlloJuan y uno reacciona: «Confirmo»

Tras siete años de relación, el streamer Illojuan ha publicado un vídeo este miércoles con su ahora ex pareja, Masi Rodríguez, en el que confirman que han puesto un punto y final a su relación. El vídeo, titulado de forma irónica con el nombre Primos de nuevo, comienza de forma directa dando la noticia: «Papá y mamá se han separado».

La razón principal de su decisión es la dificultad de compartir una vida juntos. Es debido a que, por un lado, Masi tiene su trabajo en Madrid, mientras que IlloJuan vive en Fuengirola, su ciudad natal y de la que no quiere desprenderse, ya que ahí están sus amigos y su familia.

Sin embargo, ambos han querido dejar claro que han terminado su relación en «buenos términos» y que quieren dar el «menor bombo posible» a este tema. «Hemos tomado esta decisión porque nos queremos y nos respetamos y somos muy importantes el uno para el otro», comenta Masi con tristeza en el vídeo.

Por otro lado, esta ruptura no ha pasado inadvertida para los usuarios de las redes sociales, donde los comentarios acerca del vídeo no han tardado en aparecer y, además, con estos han llegado los primeros memes referentes a esta relación.

La «relación» con los famosos

Por otra parte, los primeros tweets, desde el humor, que relacionan a la ex pareja del streamer con numerosos famosos no se han hecho esperar: el más viral de ellos ha sido el que la relaciona con el tertuliano del programa El Chiringuito de Jugones, Juanma Rodríguez, quien no sólo ha citado la publicación, sino que ha puesto el siguiente mensaje: «¡Confirmo!».

Otras publicaciones la «relacionan» con personajes de dibujos, como Bo-Chan, de la famosa serie Shin-Chan, o hasta el mismísimo James Bond, el agente 007.

JUST IN: Secret Agent 007 and Masi Rodríguez Rumored to be Dating Now, They Will Form the Maxibon Family pic.twitter.com/nMg7AZjOxX — Ángel (@Angel001alc) July 18, 2024

🚨BREAKING NEWS Bo-chan (future geologist) and Masi Rodríguez are rumored to be dating. pic.twitter.com/m4qIzYnePZ — Pantallazos Nohara (@Shin_Capt) July 18, 2024

Los memes en X

Asimismo, los post relacionando a Masi con varios famosos no han sido los únicos memes que han salido de esta triste noticia, ya que los seguidores de IlloJuan han comenzado a publicar memes bajo la frase «IlloJuan y Masi han roto».

illojuan y masi han roto pic.twitter.com/EbixRsdVdn — FIRE🐈 (@Firebreakz_) July 17, 2024

Otra publicación hace referencia a una «posible declaración» de Masi tras la separación con IlloJuan, alegando que «la que se enamora pierde».

🚨 Primeras declaraciones de Masi tras su ruptura con Illojuan: “El que se enamora pierde tía” pic.twitter.com/8lchnT7ulg — Poo Crave España (@PooCrave_es) July 17, 2024

illojuan y masi lo han dejado

pic.twitter.com/6P0jqkJnwp — DR. MELON (@filmfcb) July 17, 2024