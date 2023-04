Victoria Federica es pillada en ropa interior en una fiesta con amigos

La alocada vida de Froilán ha situado a su hermana en el punto de mira y se ha generado una situación que le hace sentirse incómoda. Victoria Federica asegura que se lleva muy bien con los medios porque “es muy maja”, pero no consiente que ningún periodista difunda rumores falsos. Ha tenido varios encontronazos con la prensa y en Telecinco han explicado que está dolida con ciertas personas. Cada vez se conocen más informaciones sobre su vida y supuestamente ella no quiere ser famosa. Solo quiere ser “una persona influyente”, al menos eso es lo que dice.

Victoria Federica ha llamado la atención de todos por el cambio que ha dado en los últimos años. Cuando su hermano acaparaba todos los titulares, siempre en un sentido negativo, su familia decía que ella era diferente. Fuentes cercanas a la infanta Elena aseguraban que Victoria era una joven responsable y estudiosa. Estos dos últimos aspectos nadie los pone en duda, pero también es evidente que le gusta divertirse y disfrutar de su condición social. Acude a fiestas exclusivas y tiene amistades muy importantes. Recientemente le han pillado en una actitud bastante comprometida.

Un nuevo escándalo

La sobrina de Felipe VI ha publicado en sus redes sociales una foto que deja poco lugar a la imaginación. Son unas imágenes en una fiesta, hasta ahí todo normal. El problema, según algunos medios, es que ha elegido una ropa demasiado llamativa. Estamos hablando de un top negro que muchos consideran que es un corsé de lencería. Una prenda de ropa íntima que no ha dejado indiferente a nadie. Todo lo que hace se critica y este gesto no iba a ser menos. La imagen ya está en boca de todos y las críticas no se han hecho esperar.

Victoria Federica se ha convertido en una gran influencer y en Telecinco le recuerdan que debe mantener las formas siempre. No solo por su responsabilidad en las redes sociales, también porque pertenece a una familia importante. Igual que se beneficia de una serie de privilegios, debe ser consecuente con sus actos. Sin embargo, ella no siente esa responsabilidad porque asegura que no quiere ser influencer, aunque admite que sí está interesada en “ser una persona influyente”. De hecho dice que quiere continuar con el legado cultural de su abuelo Juan Carlos.

Victoria Federica y la foto de la polémica

Victoria no pensaba que estuviera haciendo nada malo y lo cierto es que no lo está haciendo. Lo único que pasa es que cualquiera de sus pasos se convierte en el tema del momento. Ahora ha decidido acudir a una fiesta en ropa interior, concretamente con un corsé de lencería, y no se habla de otra cosa. También es cierto que ella no ha intentado esconderse porque ha sido la que ha publicado la foto. El secreto no es ese. El secreto es cómo se comporta la nieta de Juan Carlos I en las discotecas.

Un testigo habla sobre Victoria Federica

Victoria ha dejado al descubierto su abdomen en una fiesta gracias a una prenda que ya se ha convertido en tendencia, pero hay algo más. Un testigo ha hablado de su lado más desconocido: el que no muestra en las redes sociales. El influencer Telmo Trenado reconoce que ha estado con ella en varias celebraciones. “Es muy maja, me la he encontrado varias veces por ahí”, ha comentado. Después ha confirmado que a la joven le gusta mucho divertirse: “A algún after habrá ido”.