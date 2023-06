Verdeliss habla de su embarazo y lanza un mensaje que deja a todos atónitos

La polémica está servida. Verdeliss ha publicado una foto que sus fans consideran sospechosa y algunos han empezado a decir que se ha quedado embarazada. ¿Es cierto? La influencer no aguanta más tiempo callada y ha dado un golpe en la mesa para dejar claro qué hay de cierto en las nuevas teorías. Antes de profundizar en este asunto debemos recordar que Verdeliss siempre ha recibido críticas en este sentido. “Tener siete hijos es algo moderno, pero en España a partir del cuarto te tratan como si estuvieras loca”, desveló en una de sus entrevistas.

La influencer no entiende que le ataquen tanto porque considera que no ha dado pie a que se burlen de ella. En una ocasión dejó claro que ella nunca había trabajado en televisión, solamente participó en ‘Gran Hermano VIP’. Según contó, lo hizo porque era su sueño y antes de ser famosa intentó concursar en la versión de anónimos. Nunca le cogieron y cuando empezó en YouTube fueron los responsables del programa los que se pusieron en contacto con ella. Por eso aceptó.

Verdeliss desvela si está embarazada

Lo primero que ha hecho Verdeliss es dejar claro que “los comentarios importan”. Considera que no tiene por qué recibir ciertos ataques simplemente por exponer su vida en redes. Después ha recordado que “el cuerpo de una mujer no es estático”. Esa es la razón por la que su última foto ha causado tanto revuelo. No, no está embarazada ni tiene planes en este sentido. Lo único que pasa es que ha experimentado un ligero cambio en la zona abdominal. También ha dejado claro que no le molesta ni le duele que este cambio se convierta en noticia.

“Afortunadamente siento una seguridad brutal sobre mi cuerpo y mi fertilidad (no así en otros aspectos, donde soy todo un nido de complejos). Pero, ¿os habéis puesto a pensar en el peso de vuestras palabras? No dudo de la buena intencionalidad, pero antes de cuestionar el tamaño de una barriga contened esa imperiosa necesidad”, ha escrito. Como no podía ser de otra forma, este mensaje ya se ha hecho viral.

El mensaje de la influencer

Lo que Verdeliss quiere decir es que no todas las mujeres tienen su seguridad en ese sentido. Ella asegura que le da igual que le digan si está embarazada simplemente por tener “barriguita”, pero cree que no todas las mujeres (y hombres) pueden decir lo mismo. Por eso ha lanzado un mensaje reivindicativo y ha intentado utilizar su poder social para que sus seguidores sean más precavidos.

El gran sueño de Verdeliss

Verdeliss no entiende que haya gente que le critique por tener tantos hijos, para ella es algo normal porque ha crecido en una familia similar. Asegura que este siempre ha sido su sueño: darle a sus niños lo que ella recibió en el pasado. “Cuando has tenido una buena experiencia siendo niña procuras aplicarla en tus hijos también. Yo vengo de una familia muy numerosa: somos siete hermanos. Hoy en día, ellos son lo mejor que tengo: son el apoyo, la ayuda desinteresada y el mejor consejo”, desveló en su momento.