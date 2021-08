La drástica decisión de Verdeliss que afecta a sus redes sociales

Verdeliss no puede estar más feliz. Hace tiempo que Estefanía Unzu -su nombre real- y su pareja Aritz dejaron de ser una familia numerosa, pues junto a sus siete pequeños han formado un gran equipo. Sin embargo, pronto serán uno más porque la youtuber está embarazada, tal y como anunció a través de las redes sociales a principios del mes de agosto. “Ya en el cuarto mes de embarazo, el que va de la semana 12 a la 16🤰Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto”, explicó emocionada. A través de las redes sociales, la ‘influencer’ cuenta cómo es su día a día, pero eso es algo contraproducente, pues también está expuesta a numerosas críticas.

Es por ello por lo que ha tomado la decisión de eliminar y bloquear a aquellos internautas que inciten al odio o quieran hacerla daño tanto a ella como a su familia. A través de un comunicado compartido en sus ‘stories’ ha dado a conocer cómo se siente al respecto. “Catalogar, vejar, estigmatizar, jugar a “ser médicos” con físicos ajenos no es libertad de expresión, es una falta de respeto y muy dañina”, ha dicho tajante. Instantes después ha mostrado un pantallazo de cómo ha comenzado a borrar aquellas opiniones que no hacen ningún bien a su comunidad.

Por otro lado, y dejando este asunto a un lado, la creadora de contenido ha querido también dar a conocer cómo fue el momento en el que se enteró de que estaba en estado de buena esperanza. Mediante un vídeo cargado de emociones, Verdeliss ha mostrado a su más de medio millón de seguidores un resumen de ese precioso momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss)

“Primer trimestre junto a ti, bebé”, ha escrito orgullosa. En un primer momento, aparece una imagen en la que se puede ver cómo es positivo el test de embarazo y la empresaria rompe a llorar junto a Aritz. Incluso ha querido compartir cómo se enteraron sus hermanos de que un nuevo bebé venía en camino. Risas, gritos de felicidad y mucha emoción es lo que pudo vivir la pareja que amplía su familia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss)

Como era de esperar el ‘post’ no ha parado de recibir numerosas muestras de cariño. “¡Estefi queremos video en Youtube inmortalizando este momentazo!”, ha escrito una internauta mientras otra la ha mandado todo su apoyo por las críticas que también recibe. “¡Te felicito! Sigue así, siendo la mejor versión de ti cada día, mujer ¡Nos inspiras! Mucha luz y bendiciones también para tus hijos”, ha dicho.