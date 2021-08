Cuando se habla de Verdeliss en cuestiones de maternidad, todo es posible. Por inesperado que pudiera parecer, la youtuber ha anunciado que está esperando el que será pronto su octavo hijo. Lo suyo dejó hace tiempo de ser una familia numerosa para convertirse en una legión de pequeños junto a los que Estefania Unzu -su nombre real- y Aritz han formado una piña. Los dos han anunciado el embarazo con una original fotografía en Instagram en la que aparecen de fondo con el test positivo de embarazo en primer plano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss)

La exconcursante de ‘GH VIP’ avanza en qué punto de la gestación se encuentra: «Ya en el cuarto mes de embarazo, el que va de la semana 12 a la 16🤰Efectivamente, hay un bebé creciendo en mi interior y no sabría deciros si ha sido fácil o no, guardar el secreto.» Pronto serán 10 en casa.

Además, esta vez no ha sido como las siete restantes. El matrimonio no sabía si hacerlo público o guardar el secreto hasta el final. Así lo cuenta la navarra: «Esta vez, todo ha sido tan diferente! Me he debatido entre proclamar a los 4 vientos nuestra felicidad o seguir amparados en esa preciosa burbuja donde sólo nuestros más íntimos conocían la noticia…donde solo existía cariño e ilusión compartida (gracias a toda nuestra familia y amigos por ser tan “confidenciales” jeje). Donde si nadie más lo sabía, a nadie más otorgábamos el poder de hacernos daño».

Verdeliss también ha tenido unas palabras de perdón para su ejército de 1.3 millones de seguidores por no haber comunicado antes la noticia, puesto que está acostumbrada a compartir prácticamente todo su día a día y sus sentimientos: «Pido disculpas a toda esa comunidad de buen corazón Me siento un poco infiel. Muchos ya empezabais a sospechar por mi cambio en redes sociales, por esa creciente hermeticidad hacia mi familia, pero también con mi vida personal. Ojalá lo entendáis. Si algo he aprendido de este mundo es que puede ser cruel hasta con lo más bello», explica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de verdeliss (@verdeliss)

Finalmente, Verdeliss se ha decantado por hacerlo público para alegría de Aritz y el resto de sus hermanitos: «En el fondo, esa dualidad no es justa. Porque no hay nada más bonito que una vida gestada desde el deseo de una pareja, de un ser humano recibido en un hogar repleto de amor. De cualquier manera…ya no hay lugar a debates internos, la tripita empezará a asomar y prefiero evitar especulaciones: Ya es público, ESTOY EMBARAZADA!!!».

La influencer cuenta que sus hermanos se han tomado la noticia con mucho júbilo y explica cómo ha llevado el primer trimestre de embarazo: «Han sido hermosas las reacciones de los hermanos, esas primeras ecografías, ese primer test, el de la foto. No es reciente ni muy espectacular para hacer el anuncio, pero puedo recordar esa magia en nuestros ojos, esa nube en la que nos montamos al ver el resultado positivo, ese abrazo en el que nos fundimos y no nos volveremos a soltar hasta abrazar a nuestro octavo hijo en nuestro regazo». Las muestras de cariño se han hecho notar a través d elos comentarios.

Ahora, tendrán que adaptar su casa para la llegada de un bebé más. Ningún problema.