La única carretera en la que te multan por llevar puesto el cinturón de seguridad

La Dirección General de Tráfico (DGT) es muy clara respecto al uso del cinturón de seguridad. No utilizarlo es una infracción de carácter grave, que conlleva una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné si es el conductor. Desde que entró en vigor la nueva Ley de Tráfico, no solo se castiga no utilizar el cinturón de seguridad, sino también hacerlo de forma incorrecta.

Actúa a modo de «paracaídas», ya que, sin este dispositivo, en un choque a 80 kilómetros por hora, los ocupantes del vehículo serían lanzados hacia delante con una fuerza 80 veces superior a su peso. Reduce el riesgo de heridas graves y fallecimiento en un 90% en caso de choque frontal y en un 50% en caso de alcance.

¡Prohibido utilizar el cinturón de seguridad!

Por increíble que parezca, hay una carretera donde llevar puesto el cinturón de seguridad es motivo de sanción por parte de las autoridades. Se trata de una vía situada en Estonia, que conecta la isla de Hiiuma con el resto del país.

Pero, ¿por qué está prohibido el uso del cinturón de seguridad? Se debe a que en esta carretera no hay estructuras ni puentes que sujeten la calzada. Los vehículos circulan literalmente sobre la capa de hielo cuando las bajas temperaturas hacen que el mar se congele.

De esta manera, en caso de accidente, al no llevar puesto el cinturón de seguridad, los pasajeros pueden salir más rápidamente del vehículo. También se facilita de forma notable el trabajo de los rescatistas en caso de que el hielo se rompa en algún punto de la carretera y tengan que acudir en ayuda de los pasajeros.

Otra de las normas de vía es que la circulación de vehículo está limitada en intervalos de tres minutos para que no puedan chocar entre sí.

Consejos de uso

«A pesar de lo que puede parecer, el cinturón no sirve para que los pasajeros no se muevan en caso de choque, sino para que amortigüen su deceleración. Se podría decir que, en cierto modo, el cinturón actúa como un paracaídas. Del mismo modo que el coche tiene estructuras deformables para perder su energía cinética en caso de impacto, los pasajeros disponen del cinturón de seguridad para perder la suya», señala la DGT.

El organismo advierte de la importancia de llevar el cinturón de seguridad bien ceñido al cuerpo. Por este motivo, no es recomendable llevar abrigos demasiado voluminosos en invierno. Tampoco es una buena idea poner nada debajo del cinturón para ir más cómodo.

Una vez abrochado, hay que comprobar que no está enrollado o enganchado en alguna parte de su recorrido. De lo contrario, puede ser peligroso y, además, pierde buena parte de su eficacia.