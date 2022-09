Todos los hombres que han pasado por el corazón de Terelu Campos

Terelu Campos ha roto corazones, sobre todo durante su época de plenitud como colaboradora y presentadora en televisión. Ha tenido más de una relación conocida y ha sido titular en la prensa del corazón varias veces por ello. Poco se sabe en la actualidad desde que terminó con José Valenciano en 2006. Hoy vemos a hablarte de los hombres que han ocupado un lugar en el corazón de Terelu Campos.

Vayamos por orden y revisemos algunos de los nombres que Terelu Campos tiene en la lista de enamorados, muchos de ellos son nombres conocidos en España y es que esta presentadora, despertaba pasiones a su paso.

Miguel Ángel Polvorines

Miguel Ángel Polvorines y Terelu se daban el ‘Sí, quiero’ en 1992, cuando ella tenía 27 años. Se conocieron trabajando y es que él, era cámara en los programas donde ella colaboraba. Parece que entablaron algo más que amistad e iniciaron una relación que acabaría en boda. Este matrimonio no duro demasiado, se divorciaron cuatro años después de la boda.

Alejandro Rubio

Después de su separación con Miguel Ángel, muchos fueron los rumores sobre el hombre que había robado el corazón de la presentadora. Finalmente, su próxima relación formal fue de la mano de Alejandro Rubio. También pasó por el altar con este empresario en 1998 y juntos vieron nacer a Alejandra, la hija de Terelu, que es un rostro cada vez más conocido en televisión.

La pareja se acabó separado tres años después del nacimiento de la pequeña Alejandra, no obstante, parece que han mantenido una buena relación con el tiempo. Hace mucho tiempo que ya no van de la mano, pero Terelu Campos afirma que Alejandro es «el hombre más importante de mi vida».

Alonso Caparrós

Otro de los hombres que llamo a la puerta de Terelu Campos fue Alonso Caparrós. Parece que ambos tuvieron una relación, pero esta fue discreta y ambos quisieron mantener a los medios alejados. Lo consiguieron, pues la relación no se confirmó hasta que Carmen Borrego habló de la misma.

Pipi Estrada

Terelu Campos tuvo una relación fugaz con Pipi Estrada, siendo esta una de las relaciones más polémicas de la colaboradora de ‘Viva la vida’. Estuvieron juntos poco tiempo y la pareja no acabó en buenos términos, tanto es así, que del amor pasaron a los tribunales. Actualmente, ambos colaboran con ‘Sálvame’, no obstante, parece que intentan no coincidir demasiado por los platós de televisión.

Carlos Agrelo

Después de su relación con Pipi Estrada, Terelu empezó una relación con Carlos Agrelo. No obstante, la relación no duró demasiado y acabaron cortando, en gran parte, por la distancia y la incompatibilidad en las agendas por sus carreras. Fue la misma Terelu que informaba a los medios sobre la ruptura después de una relación que destacó por la discreción.

Celso García

En 2007 se pudo ver a Terelu Campos en más de un Photocall acompañada de Celso García. La relación no acabó de funcionar y el mismo Celso fue el encargado de dar a conocer algunos detalles de la ruptura.

Salvador Pérez

Después de su corta relación con Celso García, en 2010 daba otra oportunidad al amor de la mano de Salvador Pérez. La pareja pareció encajar muy bien y la colaboradora encontró un compañero de aventuras. La diferencia de edad entre ambos, pudo ser uno de los problemas más sonados, él tenía 28 años y ella 44. Ella afirmó que la relación había sido estupenda, pero que llegaba en un momento difícil.

Carlos Pombo

Compartió una relación de dos años con el empresario Carlos Pombo y esta vino en uno de los momentos más complicados de la vida de la presentadora. Él vivió de cerca y fue un gran apoyo durante el primer cáncer de mama de Terelu. A día de hoy parece que siguen teniendo una buena relación y muchas veces han saltado los rumores sobre una posible reconciliación, no obstante, parece que todo ha quedado en rumores.

Kike Calleja

Si hablamos de romances discretos, no podemos olvidarnos que tuvo con Kike Calleja. Compartieron una bonita historia de amor, pero parece que esta no vino en el mejor momento. A día de hoy, aún son todo palabras buenas y amistad entre ellos. Se recuerdan con cariño, pero a día de hoy, hacen vidas separadas.

José Valenciano

Su última relación fue con el exboxeador y entrenador José Valenciano, estuvo saliendo con él durante un año y cinco meses, no obstante, parece que no acabaron de encajar como pareja y se anunció la ruptura en 2015. Por el momento, mantienen una relación de amistad y respeto entre ellos. Una situación muy parecida a la que se dio con Kiko Calleja. Parece que desde este momento, Terelu Campos ha dejado a los hombres y al amor romántico a un segundo plano.