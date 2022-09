Terelu Campos: inesperada defensa a Pipi Estrada tras salir a la luz uno de sus secretos

Pipi Estrada no deja de sumar polémicas. Después de que su ex mujer, Miriam Sánchez, rompiera su silencio y comenzase a hablar, el colaborador se encuentra en la cuerda floja. Son tantas las informaciones contra el comentarista deportivo que están viendo la luz, que incluso su ex, Terelu Campos, ha salido en su defensa.

Este jueves, una persona entró en directo en Sálvame, para asegurar Pipi Estrada tiene un problema muy grande: «Es una persona que no sabe reconocer muchos de sus errores, los amigos que hemos coincidido con él por la noche sabemos que no sabe controlar en el dinero que se gasta».

Esta persona afirmó que «han intentado ayudarle», pero que Pipi no lo reconoce y que siempre quiere salir a los mejores locales de Madrid: «Le gusta la fiesta y las chicas. Le hemos ofrecido nuestra ayuda, pero no lo quiere reconocer».

Un problema de Pipi Estrada sale a la luz y Terelu Campos sale en su defensa: «Jamás en la vida»#yoveosálvame https://t.co/sOuTztWy4t — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 1, 2022

Además, explica esta persona explicó que a pesar de que muchas cosas de las que se están diciendo sobre el colaborador son mentira, otras son verdad, sin embargo, asegura que «no se merece todo lo se está diciendo de él», lo único que quieren es ayudarle: «Para que pueda recuperarse de este problema tan grave como el que tiene». Unas palabras tras las cuales, Terelu salió en defensa del colaborador.

Al escuchar las palabras de este confidente, Terelu Campos no ha podido evitar decir unas palabras a favor de Pipi, a pesar de que ambos no tienen buena relación: «No soy yo precisamente defensora de este señor, pero a la persona que está describiendo este confidente no la reconozco, yo no le he visto gastarse un dinero, tener que pagar para entrar en una discoteca, jamás en la vida».