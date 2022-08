Todos los hombres que han mantenido una relación con Leticia Sabater

La cantante lleva toda una vida en el panorama televisivo español y cuenta con una extensa lista amorosa, donde se pueden encontrar nombres más que conocidos en España. Es una mujer más que peculiar y ha vivido para los medios durante muchos años, no obstante, su vida amorosa aún está llena de misterios. Estos son algunos de los hombres que ha mantenido una relación con Leticia Sabater.

La relación de Leticia Sabater con Roberto Corbo

Si bien es cierto que en la vida de Leticia Sabater, ha habido muchos romances, estos se han mantenido en secreto. Ella se ha mostrado muy reacia a dar nombre, pero sí que ha compartido algún que otro detalle sobre sus encuentros y relaciones con los años.

Uno de los hombres más conocidos que tuvo una relación con Leticia Sabater fue Roberto Corbo, ella misma aseguraba que para ella era «el amor de su vida». Este hombre desapareció en 2009 y era un conocido prestamista llamado Bobby. Fue uno de sus parejas más estables durante sus años en televisión, pero esa relación finalizó antes de que él desapareciera del mapa.

Aún con ello, mantenían una gran amistad y ella confesó en una entrevista en Sálvame que «Fue el hombre al que más he querido en mi vida». Su desaparición fue una gran pena para Leticia Sabater y después de años de investigación, se dio por muerto al prestamista.

Su último gran desamor

Además de este romance con final agridulce, ella aseguraba haber tenido relación con hombres influyentes en España. «Me he acostado con los hombres más influyentes de España», confesaba ella en una entrevista con Vanitatis. Parece que muchos habían intentado silenciar sus nombres después de tener una relación o romance con Leticia y por ello, aún son todo un misterio.

Dentro de su currículum amoroso se encuentran hombres de política, empresarios y personas influyentes en los medios de comunicación. Hay quien se ha atrevido a decir nombres completos, pero otro gran desamor, llegó cuando volvió a enamorarse de un hombre llamado Tarek. Se conocieron por Messenger y todo parecía ir por buen camino hasta que se enteró de que su novio estaba casado.

«Hace nueve años que no me enamoraba y estoy fatal. No hace falta llorar para estar fatal, te lo garantizo» así lo contó en una entrevista en Sálvame. Parecía que este misterioso hombre ya tenía problemas con su mujer cuando empezó a hablar con Leticia Sabater, pero ella no era más que una víctima de sus mentiras.

Este hombre acabó apostando por su mujer para así preservar sus intereses propios y Leticia supo que tenía que desvincularse de la historia para poder continuar con su vida. Un duro golpe en una vida amorosa más que movida, sin duda, ha roto pasiones durante su carrera y muchos hombres han ido detrás de ella, pero parece que todas estas relaciones, han sido más puntuales y esporádicas y no largas historias de amor para su currículum. Muchos romances se quedarán en el misterio, pues ella no parece tener intenciones de dar nombres sobre sus relaciones.