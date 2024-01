Todo sobre Gabriela Guillén: cómo se hizo famosa y de qué trabaja

A sus 69 años, Bertín Osborne se ha convertido en padre por séptima vez. El presentador ha reconocido que no quiere ejercer como tal porque considera que está en una etapa distinta. Ha reconocido que mantuvo una relación sentimental con Gabriela Guillén, madre del bebé, pero insiste en que entre ellos no había un compromiso férreo. Es cierto que en todo momento ha hablado bien de ella y ha asegurado que nunca estuvo motivada por intereses mediáticos. Eso es precisamente lo que más daño ha hecho a Gabriela, quien se ha convertido en la mujer más famosa de España durante los últimos meses. No obstante, lejos de Bertín Osborne tiene su propia carrera y es una profesional muy destacada.

Gabriela Guillén tiene su propia empresa en Madrid, es fisioterapeuta y ha ejercido de modelo en varias ocasiones. Es cierto que ha sacado partido de su tirón mediático, pero en ningún momento ha aceptado dinero por contar mentiras y su discurso siempre ha sido el mismo. Está tan convencida de su verdad que ha decidido que someterá a su hijo a unas pruebas de ADN para demostrar que es de Bertín Osborne. El presentador ha reaccionado ante esta iniciativa y promete que si Gabriela tiene razón él no se desentenderá en términos económicos, aunque no estará presente en la vida del niño.

«Oye, ¿y si se confirma que es mío? Yo soy un tipo responsable y ayudaré y me haré cargo de lo que tenga que hacerme cargo. Eso es todo. No hay más que contar. Ha sido una relación no muy larga y que ha terminado de esta manera, pero yo no tengo más que buenas palabras para ella. Simplemente, he decidido que no voy a ser padre. Que no quiero ejercer de padre», ha explicado en su revista de cabecera.

Este es el trabajo de Gabriela Guillén

Gabriela Guillén es fisioterapeuta y tiene su propio negocio en Madrid. No se dedica a la crónica social, pero atiende a los periodistas porque considera que es mejor ir con la verdad por delante. Sin embargo, no está acostumbrada a convertirse en noticia y recientemente ha dado unas declaraciones para intentar calmar la tensión. «He sido muy respetuosa con vosotros y no lo voy a permitir. Lo siento muchísimo porque he sido súper cordial con todos vosotros y no puedo permitir este acoso», ha declarado en un tono muy cortante.

Gabriela es fisioterapeuta y ahora está de baja por su reciente maternidad, pero tampoco podría acudir a su puesto de trabajo porque las puertas de su domicilio están repletas de periodistas. En un momento dado consideró que lo mejor era ser amable con los paparazzi, aunque ahora pide respeto por la intimidad de su bebé y no está dispuesta a seguir aguantando las palabras de Bertín, palabras que han cambiado mucho con el paso del tiempo

El gran cambio de Bertín Osborne

Gabriela Guillén es famosa por haber compartido una relación sentimental con Bertín Osborne. El presentador intentó disimular, aunque siempre mantuvo que la empresaria era una mujer excelente y una profesional muy destacada. «Es encantadora, simpática, muy guapa y además es fisioterapeuta y me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte. La he visto ocho o diez veces. Y ha estado aquí en Sevilla con unas amigas suyas dos o tres veces. Punto y se acabó», explicó en su momento.

El exmarido de Fabiola Martínez prometió que no se había enamorado de la empresaria. Sin embargo, más adelante se dejaron ver juntos y muchos testigos aseguran que hacían vida de pareja. «Si estuviera enamorado, los primeros en enterarse, para empezar, serían ustedes. Pero es que, primero, ni se me pasa por la cabeza, y segundo, no ha pasado. Y si fuera así, lo diría porque yo no tengo nada que esconder», declaró Bertín.

El motivo por el que se ha hecho tan famosa

Es evidente que ser madre del último hijo de Bertín Osborne le ha abierto las puertas de la fama, pero hay que tener en cuenta que Gabriela ha rechazado muchas ofertas por dar su versión y romper su silencio en la pequeña pantalla. Ha participado en varios programas, aunque destacan las declaraciones que ha dado de forma gratuita cuando se ha encontrado a los reporteros en las puertas de su trabajo. El problema es que ahora tiene a su bebé y no quiere estar nerviosa ni someter al pequeño a tanta exposición pública.

Afortunadamente Gabriela cuenta con el apoyo de su familia. En concreto su madre se ha instalado en su domicilio madrileño para ayudarla con el bebé. Mientras tanto, Bertín sigue insistiendo en que no piensa hacerse cargo en términos emocionales, aunque insiste en que pagará la pensión que le corresponda. Todo esto ha salpicado a Fabiola Martínez, quien está dispuesta a que sus hijos tengan relación con su nuevo hermano, pero ellos tienen que querer. No les obligará.