La terrible situación del hijo de Camilo Sesto: «Ésta en manos de un camello»

Camilo Blanes, el único hijo de Camilo Sesto, sorprendió a todos hace unos meses publicando unas fotografías disfrazado de mujer. En un primer momento su entorno aseguró que le gustaba vestirse con vestidos y utilizar pelucas, pero supuestamente era un mero entretenimiento. Sin embargo, Camilín, como se le conoce popularmente en la crónica social, asegura que ya no se siente identificado con su género y quiere que ahora le llamen Sheila Devil. El problema es que no atraviesa una situación estable y su madre considera que hay mucha gente que quiere aprovecharse de él. En las últimas horas ha dado unas declaraciones para que todo el mundo pueda entender su desesperación.

Lourdes Ornelas insiste en que los amigos de su hijo están aprovechándose de la fortuna que heredó de Camilo Sesto, un patrimonio millonario que lamentablemente se ha convertido en una condena para el joven. «Su situación es terrible. Está en mano de un camello que le suministra drogas y no puedo hacer nada porque las leyes no me protegen», declaró visiblemente afectada. En un momento dado descubrió que las personas que no le hacen bien a Camilo quieren instalarse en su mansión, algo que intentó impedir por todos los medios.

Lourdes se presentó en la casa de Camilín, un inmueble situado en Torrelodones (Madrid), e intentó proteger a su primogénito de las malas compañías, pero no pudo hacer nada porque este no se da cuenta del peligro que corre. «Cuando voy con policías a la casa de Camilo para impedir que entre este traficante, casi a la que apartan es a mí, no lo entiendo. Lo estoy pasando muy mal por los errores de mi hijo, pero soy una mujer fuerte y no voy a parar en mi lucha para que deje ese mundo tan pernicioso que le rodea. Sé que no es fácil conseguirlo si Camilo no colabora».

Lourdes Ornelas pide ayuda

Ornelas negó que Camilo tuviera problemas con las adicciones. Estaba intentando protegerle, pero ahora no ha tenido más remedio que dar un golpe en la mesa y poner de manifiesto cuál es la cruda realidad. Según ha contado en la revista ‘Pronto’, «un camello le lleva sustancias continuamente. Aprovechándose de su estado, lo lleva al cajero y le hace sacar miles de euros de su cuenta. Tengo las pruebas que lo demuestran». En un primer momento parecía que el heredero del cantante había entrado en razón, aunque por desgracia fue un breve espejismo.

Lourdes considera que el problema es realmente grave y ha pedido ayuda a las autoridades, pero se siente desamparada. Ha intentado incapacitar a Camilo. Una buena forma de espantar a sus malas compañías es bloquear el patrimonio. Con esta estrategia pretende que nadie se acerque a su hijo por interés. El problema es que conseguir dicho objetivo es el resultado de un trabajo demasiado costoso, por eso su preocupación no ha dejado de crecer en los últimos años.

¿Cómo se lleva Lourdes con su hijo?

La relación de Lourdes con Camilo Blanes ha estado cargada de momentos de tensión, pero ella siempre ha estado a su lado. No podemos olvidar que hace unos meses el perro de uno de los amigos de Camilín mordió a Ornelas y tuvo que intervenir la Policía. Por eso, cuando le preguntan por el tipo de relación que tienen, la mexicana responde: «Unos días estamos bien y otros, mal. Si está drogado, se encuentra fuera de sí y se enfada cuando le digo algo. Voy casi todos los días a verlo. Me desvivo por él. A Camilo le pueden robar toda la casa y ni se enteraría. Está como en una nube».

Lourdes ha decidido hablar lo más claro posible para que los espectadores tomen conciencia de la realidad. Le han acusado de querer controlar la fortuna de Camilo Blanes y es cierto que es algo que se le pasó por la cabeza, pero lo único que pretende es hacer un buen uso de este dinero. Al menos impedir que su hijo lo gaste en hábitos poco saludables que le están perjudicando gravemente.

La desesperación de una madre

Lourdes Ornelas ha vivido situaciones realmente tensas para proteger a su primogénito, pero no tiene miedo y quiere seguir luchando. «Me he enfrentado casi a golpes. Esto está en un juzgado, pero no ha pasado nada por falta de elementos». Lo único que le importa es que alguien le escuche e intente ayudarla, pues el problema cada vez es más delicado: «Lo que quiero es que mi hijo no se muera».

La mexicana cree que la muerte de Camilo Sesto fue un golpe muy duro para Camilín (o Sheila Devil). Antes de caer en desgracia, el joven soñaba con grabar su propio disco y Lourdes insiste en que ahora le están engañando para sacarle el dinero. También aprovechan sus malos momentos para robar obras de arte que en su día pertenecieron al legendario artista.