Sheila Devil vuelve a la carga: la nueva salida de tono del hijo de Camilo Sesto

La situación que atraviesa Camilo Blanes ha hecho saltar todas las alarmas y mantiene en vilo a su madre, la famosa Lourdes Ornelas. La última salida de tono del heredero de Camilo Sesto no ha dejado indiferente a nadie. Ha publicado un vídeo en sus redes sociales cantando en inglés y nuevamente ha demostrado que su estado no es el más recomendable. En un primer momento Lourdes intentó desviar la atención, pero no ha tenido más remedio que dar un paso adelante para reconocer los rumores. Admite que su primogénito no está en un buen momento, aunque él no atiende a razones y no se deja ayudar.

Camilo Blanes utilizó su cuenta de Instagram para anunciar el gran cambio que ha dado en su vida. Ya no quiere ser conocido por su antiguo nombre, ahora se hace llamar Sheila Devil. Esta segunda personalidad está inspirado en el personaje de una de sus películas preferidas. La parte de su entorno que quiere lo mejor para él insiste en que Camilín, como se le conoce popularmente en la prensa del corazón, tiene mucho talento. Tanto es así que antes de morir su padre estuvo a punto de hacer un viaje a México para grabar un disco y adentrarse en la industria musical.

Lourdes Ornelas considera que hay mucha gente que está perjudicando a su hijo. Recordemos que heredó una gran fortuna de Camilo Sesto, por eso ciertas personas se acercan a él motivadas por intereses económicos. No es el caso de Cristina Rapado. La artista quiere a Blanes de verdad y está intentando que cambie su actitud, pues es consciente de que sus hábitos son muy peligrosos. De hecho hace unos años tuvo un accidente con su bicicleta y estuvo meses ingresado en el hospital.

La salida de tono de Camilo Blanes

Camilo Blanes vive en la mansión que heredó de su padre, situada a las afueras de Madrid, concretamente en Torrelodones. De esta casa ha dado mucho de que hablar. Para el cantante era su refugio, su templo y el lugar donde podía desconectar del ruido mediático. El problema es que Camilín no está haciendo un buen uso de las instalaciones. Esto se puede ver a través de las fotografías que publica en su cuenta de Instagram bajo el nombre de Sheila Devil.

El salón, el dormitorio y la cocina están llenos de bolsas. Hay muchas cosas sin recoger y suciedad acumulada, pero Camilo se niega a sanear las instalaciones. Por todos es conocidos que sus vecinos están muy descontentos porque organiza fiestas hasta altas horas de la madrugada y se ha convertido en un rostro hostil dentro de la urbanización. Lourdes Ornelas ha intentado incapacitarle. Está utilizando la fortuna que heredó de Camilo Sesto para llevar una vida poco recomendable y se está poniendo en peligro, de ahí la preocupación de la mexicana.

En las últimas horas el heredero del cantante ha compartido un vídeo entonando una canción cuya letra es muy significativa. Cabe la posibilidad de que esté intentando mandar un mensaje, pues en sus momentos de lucidez es plenamente consciente de que debe cambiar de actitud. «Estoy intentando levantarme de la gran colina de esperanza por un destino», dice el single que le ha inspirado tanto. «Y por eso a veces lloro, cuando estoy acostado en la cama para sacar todo lo que está en mi cabeza».

Camilo Blanes estuvo a punto de ingresar en un centro

Hace unos meses se publicó una noticia esperanzadora que los seguidores de Camilo Sesto recibieron de buen grado. Fuentes cercanas aseguraron que Camilín iba a internarse en un centro especializado para dejar atrás sus malos hábitos. Su amiga Cristina Rapado reconoció que los rumores eran ciertos y que el joven estaba dispuesto a cambiar, pero en el último momento la situación dio un giro de 180 grados ir a recuperación de Blanes se convirtió en un breve espejismo.

El hijo de Lourdes Ornelas no está dispuesto a dejarse ayudar. Considera que no necesita que nadie le diga lo que debe hacer y esa es la razón por la que está teniendo tantos problemas con su madre. Es muy común ver a la mexicana por los alrededores de la mansión de Torrelodones, aunque en ocasiones no se molesta en llamar a la puerta. Simplemente pasea por urbanización para comprobar que todo está en orden.

Camilo Sesto dejó una gran fortuna que podría haber cambiado la vida de su primogénito. De hecho la idea era que Blanes viajara a México para grabar un disco y continuar con el legado de su padre. La cuestión es que nunca ha llegado a superar la triste perdida y se refugió en ciertas costumbres para sanar sus heridas. No se dio cuenta de que estaba haciéndose daño y ahora es demasiado tarde. Lourdes no consigue que abra los ojos.