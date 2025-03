Terelu Campos, en el punto de mira de sus compañeros por este motivo

La convivencia en Supervivientes siempre ha supuesto un desafío para todos los concursantes. Sin embargo, en esta edición, uno de los temas que ha comenzado a generar tensión en Playa Calma tiene como protagonista a Terelu Campos. La colaboradora ha sido señalada por algunos de sus compañeros debido a su manera de dormir, lo que ha provocado ciertos roces dentro del grupo. Este motivo está generando discusiones. Algunos dicen que les resulta imposible descansar y la situación ha llegado hasta tal punto que Campos ha pedido disculpas.

Desde el inicio del programa, la hija de María Teresa Campos ha dejado claro que el sueño no es precisamente su fuerte. «Yo lo único que quiero es que llegue la noche para ver que ha pasado un día más», confesó durante una conversación con Sandra Barneda, dejando entrever su ansia por superar cada jornada en la isla. Sin embargo, lo que ella consideraba un problema personal ha terminado convirtiéndose en un obstáculo para la armonía del grupo.

Desde su llegada a Honduras, la comunicadora ha experimentado dificultades para dormir. «Duermo igual de mal que en mi cama de Madrid, menos cómoda pero igual de mal porque no soy una persona que sea capaz de dormir cinco horas seguidas», explicó a la audiencia. Sin embargo, la emisión de un vídeo en el que se la escuchaba roncando durante la noche desveló el verdadero problema. «No he dormido nada, no paraba de despertarme y encima me he puesto mala», le confesó a su compañera Beatriz Rico. Aunque en un principio no era consciente de lo que sucedía mientras dormía, la reacción de sus compañeros no tardó en llegar.

Terelu Campos, protagonista de ‘Supervivientes’

Sandra Barneda fue la encargada de transmitirle a Terelu que sus noches en la isla no estaban pasando desapercibidas. «Las noches contigo no son precisamente silenciosas», le comentó la presentadora. Terelu, sorprendida, se mostró incrédula ante la noticia: «¿Estoy roncando? Hacía un siglo que no roncaba, pero claro, tengo la nariz taponada», explicó intentando justificar la situación.

Lejos de tomárselo mal, Terelu intentó restarle importancia, aunque admitió que, de ser cierto, sus compañeros estaban siendo demasiado educados al no decíselo directamente. «Imagino que les estoy dando la vida mártir», bromeó al respecto. Sin embargo, las quejas no tardaron en materializarse durante el oráculo de Poseidón, un espacio dentro del concurso donde los participantes pueden expresar sus inconvenientes de convivencia.

Pelayo Díaz, con quien Terelu ya había tenido algunos roces previos, fue uno de los primeros en hablar. «A mí hoy me has dado unas patadas que he flipado, te voy a llamar Karate Kid a partir de ahora», comentó en tono irónico. Además, mencionó que varios integrantes de Playa Calma estaban molestos por los ronquidos nocturnos de la presentadora.

Pelayo ha intentado rebajar la tensión asegurando que la situación no era tan grave y que la tomaban con humor. «Cuando nos vamos a dormir tenemos una banda sonora. Hay un 50% que Terelu ronca y tose, pero no la queremos ofender porque sabemos que no lo puede evitar», explica. Aun así, lanzó una indirecta que no pasó desapercibida: «Pero es que encima la cabro… es la primera en quedarse dormida».

Terelu, con su característico sentido del humor, no se quedó callada: «¡Y la cabro… es la primera en despertarse 80 veces!», replicó, provocando risas entre sus compañeros. La conversación derivó en una serie de bromas sobre cómo los ronquidos podían sincronizarse con el sonido de las olas del mar, lo que llevó a Almácor a proponer que el programa incorporara esta «melodía» en sus resúmenes nocturnos.

Carmen Borrego ha reaccionado

En el plató de Conexión Honduras, la familia de Terelu también aportó su granito de arena sobre el tema. Alejandra Rubio, su hija, admitió que su madre siempre había sido «complicada» para dormir. «Hace siete u ocho años que no duermo con mi madre, pero sé que ella para dormir es complicada y ése era uno de mis miedos», confiesa.

Carmen Borrego ha confesado una anécdota curiosa sobre los hábitos nocturnos de la presentadora. «Más que roncar, Terelu habla dormida… Habla bastante. De hecho, cuando grabamos Las Campos en Nueva York, hablaba en inglés por la noche», aseguró, provocando las carcajadas de los presentes.

Alejandra Rubio, entre risas, le advirtió que su madre no iba a tomarse muy bien ese comentario: «Te va a matar que lo sepas». Además, expresó su deseo de que sus compañeros fueran más sinceros con ella. «Ella no niega que ronca. A mí lo que me gustaría es que Nieves se lo diga a ella. El que ha tenido el valor ha sido Pelayo».

Terelu Campos está esforzándose por ofrecer su mejor versión. Por el momento, su presencia en el concurso sigue siendo objeto de debate, pero eso es justo lo que el programa buscaba de ella. La audiencia, como siempre, juega un papel fundamental en su continuidad dentro de Supervivientes. Lo que está claro es que, mientras siga en Playa Calma, las noches en la isla no serán del todo tranquilas. Pero, ¿cuánto aguantarán sus compañeros?